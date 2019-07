El PPdeG acusa a Gonzalo Caballero de "aterrizar" como "paracaidista" en la Cámara gallega para "coger vacaciones"

Publicado 19/07/2019 14:05:23 CET

Miguel Tellado en rueda de prensa - PP GALICIA

Miguel Tellado tacha de "hipócrita y cínica" la actitud del BNG en la formación de gobierno de las diputaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado, ha calificado de "brusco aterrizaje" la llegada del líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, al Parlamento de Galicia en el momento de "irse de vacaciones" y lo ha tachado de "paracaidista".

En una rueda de prensa ofrecida este viernes en Santiago, el número dos del PP gallego ha tildado de "irrupción desafortunada" la acreditación de Caballero como diputado en los meses de verano después de que esperase "dos años" para acceder al Legislativo gallego desde que fue elegido secretario general del PSdeG.

Además, Tellado le ha afeado sus primeras declaraciones en la Cámara tras acreditarse como nuevo parlamentario. En concreto, preguntado por la decisión de Feijóo de conceder las medallas de Galicia a los expresidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), de Asturias, Javier Fernández (PSOE), Gonzalo Caballero aseguró que tanto el presidente de la Xunta, como Fernández y Herrera mostraban "el pasado" de esas tres regiones.

Así, Miguel Tellado ha puesto en tela de juicio que Caballero se atreva a "menospreciar" a otro socialista y ha señalado que "ojalá los socialistas gallegos trabajasen" por la ciudadanía gallega "como lo han hecho los asturianos" por los suyos.

"HUMILDAD" ANTE LA "SOBERBIA"

Además, los populares recomiendan al secretario general del PSdeG que sea "humilde" en uno de "sus primeros cargos con representación política", al tiempo que opinan que Caballero es "demasiado soberbio para venir con la mochila tan vacía".

Por el mismo motivo, Tellado ha pedido que el líder socialista gallego "guarde respeto" a personas como Feijóo, que "lleva dedicando toda su vida a trabajar por los ciudadanos", y a la Cámara en general, ya que "los gallegos exigen que se respeten las instituciones".

"HIPOCRESÍA Y CINISMO" DEL BNG

Por otra parte, Miguel Tellado también ha aludido al papel del BNG en la constitución de los gobiernos de las diputaciones y tacha su actuación de "hipócrita". En concreto, ha hecho referencia al gobierno de coalición entre el Bloque y el PSOE en la provincia de Lugo.

Según los populares, "una vez más el BNG ha mostrado su hipocresía y cinismo" al entrar en gobiernos de diputaciones, después de manifestar que son órganos "inútiles, anacrónicos y que deberían desaparecer".

A juicio de Tellado, la ciudadanía gallega "no merece ser gobernada por personas que no creen en las instituciones". En este sentido, el PP de Galicia cree que igual que "Vox no debe estar en los pactos de gobierno de las autonomías", el Bloque y Ciudadanos "no deben formar parte de las diputaciones", al ser partidos a favor de eliminarlas.