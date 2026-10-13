El PPdeG afronta las elecciones con "optimismo moderado" y tilda al BNG de "nacionalismo low cost" de Sánchez

Archivo - El portavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos Couñago. - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento gallego, Alberto Pazos Couñago, ha manifestado el "optimismo moderado" de su formación ante la cita electoral del próximo 29 de noviembre, fijando como objetivo centrarse en el trabajo diario y en el contacto con la ciudadanía. Todo ello, a la vez que ha criticado el "nacionalismo low cost" que, a su juicio, ejerce el BNG en el Congreso de los Diputados.

Tras la reunión de la junta de portavoces, el dirigente popular ha respondido en una rueda de prensa a las preguntas de los medios de comunicación y ha valorado el horizonte electoral defendiendo el modelo de gobierno del PP y cargando contra el BNG.

En este contexto, ha puesto en valor los años de gestión en Galicia del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha abogado por mantener la prudencia y concentrar las energías en "trabajar duro hasta el último día".

Según ha recalcado, el PPdeG lleva años "ofreciendo políticas de moderación" y se ha mostrado crítico con la actuación del BNG en el Congreso de los Diputados. Con todo, el portavoz del PPdeG ha definido a la organización como un "nacionalismo low cost" de Pedro Sánchez a través del diputado nacionalista, Néstor Rego.