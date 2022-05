El PPdeG cierra la sucesión con un Feijóo "a la orden" de Rueda que emula a Fraga: "No hay tutelas ni hay tutía"

Rueda afirma que tuvo manos libres y el líder del PP agradece un relevo "ejemplar" que estará "en los libros de la historia política de Galicia"

PONTEVEDRA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha soltado de forma simbólica el timón del PP gallego, que tuvo durante 16 años, poniéndose "a la orden" del presidente Rueda, como se ha referido al nuevo líder autonómico y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que 'hereda' el cargo --en palabras de ambos dirigentes-- sin "tutelas" ni "tutías". Pero sí con retos electorales a la vista.

Feijóo ha tomado la palabra tras la proclamación de Rueda, que asume las riendas del partido en el 18º Congreso del PPdeG con un 97,2% de los votos. A Pontevedra estaban convocados en torno a 1.500 compromisarios y se emitieron 1.164 papeletas, de las que 33 fueron votos en blanco y uno nulo. Las 1.130 restantes dijeron sí al aspirante de la única lista que se presentaba tras un acuerdo con los líderes provinciales, a quienes tanto el de Os Peares como Rueda han agradecido su "generosidad".

Un "hasta siempre", seguido de una prolongada ovación, ha sido la fórmula de despedida elegida por un Feijóo que ha reconocido la carga "simbólica" y "afectiva" que este cónclave suponía para él y que ha emulado al fallecido Manuel Fraga al citar la conocida frase que el de Vilalba dirigió a José María Aznar en un relevo más de 30 años atrás. Esta vez el destinatario ha sido el nuevo líder del PPdeG.

"Las frases históricas hay que usarlas. Aquí no hay tutelas ni hay tutía; aquí hay un presidente del partido, un presidente de la Xunta, hay un partido, un equipo y un proyecto", ha sentenciado Feijóo, que se ha emocionado varias veces a lo largo de su intervención y que ha querido evidenciar su proximidad con Rueda acuñando una nueva "metáfora" para definir a quien considera "un gran tipo".

"A mí, sabiendo que a Alfonso le gusta el deporte y la política, y que la política es un deporte de responsabilidad, preparación y servicio, me gustaría decir que es un triatleta porque conoce desde hace décadas el funcionamiento de los ayuntamientos y de la Administración, se afilió antes que yo, lo que acredita que es una persona de partido, y es un gran tipo", ha remarcado.

"Y eso, conocer la sala de máquinas de la Administración, conocer orgánicamente el PPdeG y conocer todo esto siendo un buen tipo no ocurre todos los días. Para mí es un honor dejar de llamarle Alfonso para empezar a llamarle presidente Rueda y ponerme a la orden", ha añadido Feijóo.

RUEDA CONCEDE QUE "NO HAY TUTELAS" Y SEGUIRÁ PIDIENDO "CONSEJO"

Ha sido entonces cuando Feijóo ha recuperado la ya mítica frase de Fraga para garantizar a Rueda un mandato sin interferencias. Posteriormente, Rueda le ha secundado en su intervención para asegurar que, tal y como había dicho el líder del PP antes que él, "fue así" y en los pasos que ha dado en los últimos meses no ha habido "ni tutelas ni tutías".

"Cuando le pedí consejo, me lo dio; cuando le pregunté lo que tenía pensado, me dio su opinión. Cuando no le pedí opinión no la dio, supongo que observaba atentamente a ver lo que hacía", ha dicho Rueda, quien ha avanzado que seguirá "pidiendo consejo" a su jefe de filas estatal. "Claro que te voy a seguir pidiendo consejo, claro que te voy a seguir necesitando", ha aseverado.

PROCESO "EJEMPLAR"

Asimismo, ha dado las gracias por su "generosidad" a los líderes provinciales gallegos Manuel Baltar (Ourense), Elena Candia (Lugo) y Diego Calvo (A Coruña) por favorecer una sucesión fraguada "en tan corto espacio de tiempo", un relevo en el que, uno a uno y pese a que había diferencias en las posiciones iniciales, fueron dando su apoyo público a Rueda para dirigir el partido y la Xunta.

"Estoy orgulloso de un partido que ha protagonizado un relevo ejemplar", ha proclamado Feijóo, quien ha augurado que dicho proceso "estará en los libros de la historia política de Galicia". Ahora, ha añadido que está convencido de que el PPdeG tiene "todos los mimbres" para "iniciar una nueva etapa de brillantez y de servicio a Galicia".

TRABAJAR "UNIDOS" Y CON LA ORGANIZACIÓN "DETRÁS"

Eso sí, Feijóo ha advertido que es necesario "bajar a la mina" y trabajar duro para conseguir buenos resultados, ya que "todo" está por hacer, pero ha recordado su propio caso, cuando en 2009 se trasladaba que "no lograría recuperar la mayoría absoluta". "O cuando decían que escondíamos las siglas. ¿Acaso hay alguna persona que no sepa que yo soy del PP?", se ha preguntado.

"También se decía de mí que mi figura era la de un tecnócrata y, mirad por donde, un tecnócrata preside el PP de España", ha agregado antes de advertir que es necesario que todo el partido reme al unísono puesto que "ningún líder, ningún equipo y ningún proyecto lo puede ser sin la organización detrás".

"Los partidos que no sobreviven a un líder carismático no son partidos, son movimientos o modas. Y nosotros llevamos 40 años sirviendo a España", ha esgrimido, para añadir que tanto en Galicia como en España hay "mucho curro" por delante. No en vano, ha recalcado que "no se vota por inercia" y que, cuando se abren las urnas en cada proceso electoral, "los contadores están a cero".

Por ello, ha insistido en "unirse y trabajar más que nunca" para reafirmar un proyecto "que convenza a la mayoría de Galicia", como ocurrió bajo su mando. "Haremos lo mismo que hemos hecho con personas distintas y proyectos complementarios", ha apelado.

"OS PROPONGO ESTAR PREPARADOS"

En el capítulo de deberes, Feijóo ha llamado a los suyos, en Galicia y en España, a mantener activa y a pleno rendimiento la maquinaria electoral. El primer foco está en las municipales, para las que queda poco más de un año. "Hay mucho curro por delante y, acabados los discurso, se acabaron las moquetas y los focos, y hay que bajar a la mina", ha apelado.

Con Rueda recién proclamado líder del PPdeG y en un territorio en el que los comicios locales no son los que mejor se les dan a los populares --no tienen la Alcaldía de ninguna ciudad y solo gobiernan la Diputación de Ourense--, ha pedido "mejorar".

"Nos tienen que salir mejor que en 2019 y estoy convencido de que lo vamos a lograr", ha dicho Feijóo, quien ha pedido "no perder ni un minuto", continuar las renovaciones en marcha de los candidatos y "reafirmar" a los que tienen opciones de ganar.

Pero también ha advertido que no se sabe "lo que falta para las generales". "Dependerá de ERC o Bildu. Y esto no es solo una frase, es la realidad. Dependerá de que Yolanda se lleve bien con Podemos y de que Podemos se lleve bien con Yolanda. Dependerá de cualquier eventualidad salvo lo que le interese a España", ha avisado.

Y en esta coyuntura, un Feijóo "ilusionado" por el "nuevo horizonte" de "esperanza" y "futuro" que se abre, al tiempo, en Galicia y España, con dos nuevos mandatos, ha lanzado un mensaje a los suyos de estar en alerta electoral: "Os propongo estar preparados y eso es estar a la orden de lo que manden los ciudadanos".