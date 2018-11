El PPdeG dice que Crespo "lleva más de 20 años" sin datos del partido: "Lo que dice hay que enmarcarlo en su defensa"

Publicado 13/11/2018 15:43:26 CET

En Marea apunta a Romay, con Feijóo de "alumno aventajado", y señala que "nadie desmintió a Crespo" ni que "siga vigente" la financiación en 'B'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha restado importancia a las declaraciones realizadas por el que fuera secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, número dos de la 'Gürtel', y ha señalado que "lleva más de 20 años sin tener un solo dato del PP de Galicia".

Crespo ha ratificado este martes ante la comisión del Congreso que investiga las cuentas del PP que todos los secretarios generales del partido conocían los 'papeles de Bárcenas', que el 75 por ciento del dinero que se utilizaba para las campañas electorales en Galicia era negro y que él mismo repartió "sobresueldos" ilegales a responsables del partido en esa comunidad y también a periodistas.

"Apenas tengo referencias de esa comparecencia, pero Crespo puede decir lo que quiera en su defensa", ha esgrimido Puy, en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces, en la que ha incidido en que, además, el exdirigente popular "habla no solo del PP, sino de todas las organizaciones políticas de Galicia sobre asuntos que sucedieron hace 20 años".

En todo caso, ha subrayado que se trata de una persona que lleva "más de 20 años" sin tener "un solo dato del PPdeG" y ha añadido que, desde el momento en el que el estaba en la dirección, en los años 90, "ya van tres secretarios generales y dos presidentes" del partido en Galicia.

Así, ha insistido en que es preciso "enmarcar" sus palabras "en su defensa, que es complicada", y ha apelado a "no darle mayor importancia".

"Estoy seguro de que si hubiese algo, la justicia ya habría intervenido", ha señalado Puy, quien ha agregado que los órganos judiciales "últimamente" han trabajado en investigar la financiación de las distintas fuerzas, "encontrando cosas raras en el pasado de casi todas ellas".

"NADIE LO HA DESMENTIDO"

Por su parte, el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha señalado que las declaraciones de Crespo no le provocan ninguna "sorpresa", ya que hay una sentencia que "reveló una trama corrupta sistémica" de la que "toda" la dirección del partido "era consciente". "Ahora son las declaraciones de un señor que no tienen nada que perder ni que ganar, no tiene razón para perjudicar al PP", ha apostillado.

Dicho esto, ha agregado que "nadie desmintió" al ex secretario de Organización del PPdeG ni tampoco que "siga vigente" el sistema de financiación en 'B' al que ha aludido este mismo martes en el Congreso.

Villares ha incidido en los "silencios" de los populares sobre cuestiones como los sobresueldos y ha apuntado a dirigentes del partido en la época como José Manuel Romay Beccaría, del que Alberto Núñez Feijóo es "alumno aventajado" y a quien ha instado a preguntar "si sabía" lo que sucedía en la formación.

"Si les funcionaba, ¿por qué lo iban a dejar?", ha continuado el dirigente rupturista, quien ha apuntado que el PPdeG "hizo del saqueo una forma de gobierno, de entender la política", antes de instar a Feijóo a "dar explicaciones".