El PPdeG dice que la vacunación de la delegada de DomusVi fue "correcta" por su contacto con usuarios de residencias

La oposición crítica que la Xunta justifique la inmunización de Josefina Fernández y exige responsabilidades

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha asegurado que la vacunación de la consejera delegada de DomusVi, Josefina Fernández, "se produjo de forma correcta" toda vez que en Galicia se ha inmunizado a "todos los directores de residencias" y tanto ella misma como la empresa dicen que el contacto con los usuarios de los centros "es permanente".

"De acuerdo con el criterio establecido para toda España, esa vacuna se produjo de forma correcta", ha manifestado Pedro Puy, que ha sostenido que, "de no ser así" --como denuncia la oposición-- sería una cuestión que "habría de demostrar". "Y la Xunta no puede demostrarlo porque es una actividad de una empresa privada", ha indicado.

Tras ello y al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa ofrecida este lunes, ha considerado "injusto" que se ponga en cuestión la capacidad de la Xunta para poner las vacunas toda vez que la Administración autonómica está trabajando "con el máximo rigor".

"Aunque hubiese uno, dos o tres casos discutibles, no debe de empañar una campaña que está bien planificada", ha afirmado el portavoz parlamentario del PPdeG, que ha recordado que en Galicia ya se han puesto casi "100.000 vacunas" y que "un 2,2% de la población ya tiene la primera dosis" y un "1,4%" ya ha completado el proceso.

Además, ha asegurado que si esta campaña de vacunación "no va más de prisa" no es por la falta de medios, sino por el hecho de que no haya más vacunas en estos momentos.

Por último, preguntado por las declaraciones ofrecidas por al conselleira de Política Social, Fabiola García, a la Cadena Ser, en las que sostuvo que la Administración gallega "actuó bien, con rapidez" en las residencias desde el inicio de la pandemia, Pedro Puy ha respaldado estas afirmaciones y ha destacado que "en Galicia se tomaron decisiones que después fueron seguidas por otras comunidades porque se demostraron eficientes".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Precisamente, este lunes, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado a la Xunta de "justificar" y "defender" que la consejera delegada de DomusVi, Josefina Fernández, se haya vacunado ya contra la covid-19. Por eso, ha vuelto a reclamar que se abra "una investigación" al respecto.

Para Ana Pontón, el hecho de que la consejera delegada de DomusVi "se salte la lista de vacunación" demuestra su "caradura moral" y la "desfachatez política" de la Xunta, que da "una bofetada en la cara" a los profesionales sanitarios que luchan contra la covid-19 y que todavía no se ha podido inmunizar.

Así, ha dicho que "lo mínimo" que debía hacer el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, es "abrir una investigación" y "dirimir responsabilidades políticas": "No nos parece una anécdota, nos parece un símbolo de cómo aquí se ampara a determinadas empresas que hacen negocio y a determinadas personas que están al frente de ellas".

"El señor Feijóo tendrá que explicar por qué defiende que la consejera delegada de DomusVi se salte la cola de vacunación y no le va a pedir ninguna explicación", ha sentenciado la portavoz nacional del BNG.



"FALTA DE ÉTICA Y DE ESTÉTICA"

Por su parte, en otra rueda de prensa ofrecida este lunes, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, también ha censurado que la Xunta "se niegue a pedir explicaciones" a la delegada de DomusVi.

"Que esa señora esté vacunada cuando siguen falleciendo tantas personas en Galicia es una falta de ética, de estética y de respeto a los gallegos", ha sostenido.

Tras ello, también ha criticado que la conselleira de Política Social defienda que "las residencias fueron lo más seguro" cuando "la realidad es que el mayor número de fallecidos" en Galicia se produjeron en estos espacios.