Archivo - La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha subrayado que las encuestas publicadas durante esta campaña electoral dan "una clara ventaja al bloque de la derecha" y ha ironizado con el "CIS de Tezanos", que otorga "una ventaja importante al sanchismo".

"No nos sorprende, pero permítanme que dude de su fiabilidad", ha esgrimido la popular, que ha reivindicado la campaña "en positivo" del PP de cara a la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre.

Así, la número dos del PP gallego ha asegurado que en esta última semana de campaña seguirán trabajando para "exponer un proyecto de futuro para España" y para "sacar de la Moncloa a un Gobierno que le está haciendo mucho daño" al país.

En esta línea, ha insistido en que "la única encuesta válida" es la de las urnas" y se ha mostrado "convencida" de que el PP será "el claro ganador" porque es "el único que tiene una alternativa seria" al actual Gobierno.