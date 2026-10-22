El PPdeG insta al BNG a "condenar" los "actos violentos" de A Coruña y afea "dejadez de funciones" a Pedro Blanco

La policía carga contra los manifestantes. - M. Dylan - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha pedido al BNG que "condene" los "actos violentos" registrados en la pasada jornada en A Coruña, al tiempo que ha afeado "dejadez de funciones" al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. También se han pronunciado en el mismo sentido tanto su jefe de filas y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

"Lo que pasó ayer es absolutamente inadmisible. Cualquier forma de la violencia invalida cualquier protesta. En Galicia no somos violentos", ha advertido y ha remarcado que Galiza Nova "convocó una manifestación que, lejos de ser eso, acabó en altercados violentos, con adoquines, bolardos por el aire, sillas, policías heridos, y periodistas heridos. Queremos condenar cualquier tipo de violencia", ha espetado Prado, en declaraciones a los medios.

A renglón seguido, ha advertido que los populares quieren que "todas las fuerzas políticas condenen esta violencia". "No puede ser que (Ana) Pontón diga que se siente orgullosa de una juventud que lanza adoquines, bolardos y sillas", ha esgrimido, antes de resaltar que Galicia es "una tierra tranquila".

Sobre las palabras del nacionalista Néstor Rego en relación a las cargas policiales, Prado ha considerado "normal" que "defienda a sus cachorros", pero ha incidido en que Galiza Nova convocó una manifestación "en la que ondeaba la bandera 'estreleira'", en la que había "gente encapuchada" y en la que "acabaron volando sillas".

Por ello, ha advertido que el PPdeG no va a "defender" a una juventud "radicalizada" y "minoritaria". "Por eso tenemos la obligación de condenar lo sucedido, y pido a Néstor Rego y Ana Pontón, y a todo el BNG, que condenen estos actos violentos", ha instado.

"DEJADEZ DE FUNCIONES" DE PEDRO BLANCO

Tras incidir en que en la pasada jornada los policías "tuvieron que enfrentarse a una avalancha de gente lanzando todo tivo de cosas", ha afeado "dejadez de funciones" al delegado del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Mientras ardía A Coruña, estaba haciendo campaña electoral en Santiago, poniendo sus intereses partidistas por encima de los intereses de la ciudadanía, y de la protección de los ciudadanos de A Coruña", ha espetado.

LA DELEGACIÓN ACLARA: UN ACTO INSTITUCIONAL A MEDIODÍA

Sobre este extremo, desde la Delegación del Gobierno se ha esgrimido que su máximo responsable estaba a mediodía en un acto institucional, organizado por la Delegación de Defensa y que allí estaban "distintas autoridades", también el jefe superior de Policía en Galicia.

Esto, han precisado, al margen de estar en contacto tanto en el transcurso de la mañana como de la parte "con la evolución de los hechos". "No estaba de campaña", han replicado para insistir en su presencia en este acto institucional pero también en su "contacto" durante todo el día ante lo que estaba sucediendo.

DIEGO CALVO: "GALICIA NO QUIERE VIOLENTOS"

En la línea de Prado se había pronunciado previamente este jueves el jefe de filas del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Pero también el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien ha insistido en pedir a "todos los grupos políticos" que condenen "los actos violentos" que ha ligado con "grupos organizados pequeños, pero pertrechados" para cometer "actos vandálicos".

Además, ha trasladado su apoyo a la Policía Nacional "por todo lo que sufrió" en la pasada jornada y ha pedido "explicaciones" al delegado del Gobierno, al que ha preguntado si no le parece "de suficiente gravedad lo ocurrido desde mediodía para ponerse al frente del dispositivo".

"Más cuando la subdelegada tuvo que dimitir por ir en unas listas electorales", ha esgrimido, al tiempo que ha sugerido que si prefiere priorizar su papel de candidato (socialista en Santiago) "debería dejar su puesto". Además, le ha instado a clarificar "por qué se autorizó una contramanifestación en el mismo lugar y qué medidas se van a tomar" para que lo sucedido "no se reproduzca en Galicia".