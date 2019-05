El PPdeG resalta que Galicia ofrece "el plus de resistencia" a la caída del PP en toda España

Publicado 29/04/2019 19:07:58 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del Partido Popular de Galicia (PPdeG), Miguel Tellado, ha resaltado que la Comunidad gallega ofrece "el plus de resistencia" de la caída de los populares en toda España en las elecciones generales al lograr "once puntos más que la media del partido" en el conjunto estatal.

Según recoge un comunicado emitido por el PPdeG este lunes, Tellado ha lamentado que la división del voto "de centro y de derecha" beneficiase al PSOE y su estrategia de "meter miedo con la derecha radical para movilizar al electorado".

Tras resaltar que "Galicia es la primera comunidad en apoyos" al PP a pesar de que los populares galleogs han sufrido la primera derrota electoral en su historia, Miguel Tellado ha apuntado que un total de 120.000 votos "al centro y a la derecha" en Galicia han quedado sin representación en el Congreso.

"Con esos votos el PPdeG sería primera fuerza (en Galicia)", ha añadido, para después valorar que Vox no lograse escaño por la comunidad y que Ciudadanos se quedase siete escaños por debajo de los logrados por los populares. "Dijimos que no había cabida para Vox en Galicia y no la hubo", ha apostillado.

Así las cosas, ha apelado a hacer "autocrítica de los errores" y reponerse de cara a las elecciones municipales en las que los populares tienen "la obligación de recuperarse para ser la alternativa en muchos ayuntamientos".

"Si el centro y la derecha dividen el voto quién gana es el PSOE y la izquierda", ha insistido, antes de evitar responsabilizar a Pablo Casado por la derrota en las urnas. "Cuando un resultado es bueno, es bueno para todos; y cuando es malo, es malo para todos y todos somos responsables de ese resultado", ha zanjado.