La primera línea política acoge "cada vez más" mujeres, aunque faltan roles por "normalizar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La incorporación de la mujer al ejercicio de la política ha experimentado una "transformación importante" en los últimos años, en los que, ley de cuotas mediante, se registra "cada vez más" su incorporación a la primera línea política, aunque perviven retos como la permanencia tras los primeros años y la conciliación, así como el acceso a los puestos de mando, dado que su papel como alcaldesas o presidentas "está aún por normalizar".

Así lo considera Marta Lois, profesora de la Facultad de Políticas de la Universidade de Santiago (USC) y autora de publicaciones sobre la materia, como 'Mujeres, instituciones y política' o 'Ciencia política con perspectiva de género', además de haber ejercido la propia actividad política como concejala en Santiago de Compostela.

Según ha contado en una entrevista a Europa Press, el "impulso del movimiento feminista" ha producido en los últimos años "transformaciones importantes" en este ámbito, con la paulatina incorporación de la mujer a todos los ámbitos de "desigualdad", como es el caso de la política.

En este camino, Marta Lois pone en valor la ley de cuotas que propone equilibrios, al menos, del 60 y el 40 por ciento para la representación de ambos sexos, "aunque suele asumirse que el 40 es para las mujeres", una "herramienta importante" que la docente considera "esencial".

"Estoy convencida de que si no fuese obligatorio, las mujeres no estarían así de representadas", ha explicado, tomando como ejemplo países nórdicos que, en su momento, "retiraron estas herramientas de representación paritaria" y en los que se experimentó "un retroceso en la presencia de mujeres en el espacio político".

PRESENCIA, PERO CON DESIGUALDADES

Sin embargo, "todavía persisten numerosas desigualdades" en la política, en la que la presencia no significa siempre relevancia del papel de las mujeres.

Aunque cada vez su papel es "menos cosmético", explica Marta Lois, y se sitúan más en "primera línea política", llegan en menos medida a los primeros puestos de representación institucional, de modo similar a lo que ocurre en otros ámbitos, como la magistratura o el mundo empresarial.

Más de la mitad de las listas electorales presentadas para las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril están encabezadas por mujeres, y su presencia es equitativa en cuanto a las propias listas. Sin embargo, si el traslado se da al ámbito local, las alcaldesas suponen solo el 16,9% del total, concretamente 53 de los 313 ayuntamientos gallegos tienen una mujer a la cabeza. Del mismo modo, con amplia presencia como ministras o conselleiras, ninguna ha ocupado de momento la presidencia del Gobierno central o autonómico.

"Sigue siendo difícil, que las mujeres puedan ser alcaldesas, presidentas, presidentas del Tribunal Supremo... es un trabajo que está por normalizar", afirma Marta Lois, para quien, en ese caso, "sigue habiendo un cierto espejismo de igualdad".

En este sentido, apunta que, tradicionalmente, la mujer en la política se incorporó primero a "ámbitos feminizados", como la educación, la igualdad o los servicios sociales, en momentos en los que "lo importante en política parece que era solo la economía o las infraestructuras".

De forma paralela a la incorporación de mujeres a la toma de decisiones en estos ámbitos, Lois apuesta por "deconstruir la idea" de que estos otros ámbitos "feminizados" son menos relevantes, dado que son los que tienen "más incidencia directa" en el ciudadano.

LA PERMANENCIA Y LA CONCILIACIÓN

Para las mujeres políticas, el gran reto, apunta Marta Lois, es la "permanencia" en la actividad, una cuestión que pone en relación con las dificultades de conciliación.

La experta recuerda que la presencia de mujeres en política es especialmente "activa" entre las jóvenes, que "aún no llegaron al proceso de asumir responsabilidades" en su vida personal. "Lo importante es garantizar la permanencia, que después no existan reglas invisibles estructurales que expulsen a esas mujeres en una época en la que tienen mucha valía y experiencia", ha explicado.

Así, "mientras el reparto en las responsabilidades recaigan en los tiempos de las mujeres", ha apuntado Lois, será "más complejo" para ellas mantenerse en responsabilidades políticas, por lo que ha apostado por poner el foco en la conciliación y en el reparto, no solo de tareas, si no también "de cuidados", que recaen "habitualmente" en ellas. "Parece que, por espacios, los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades, pero a efectos prácticos, no es así", ha zanjado.