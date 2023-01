Prisión provisional sin fianza para el presunto autor del tiroteo de Maceda (Ourense)

OURENSE, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para al presunto autor del tiroteo de Maceda (Ourense) que dejó un joven herido a principios del pasado mes de noviembre.

El juez instructor considera que existe riesgo de reiteración delictiva y de fuga del detenido por la gravedad de la pena señalada para los hechos investigados. La instrucción deberá ahora determinar si se le imputa un delito de homicidio o de asesinato en grado de tentativa.

Así lo ha trasladado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) este jueves, un día después de que compareciese en sede judicial la víctima del tiroteo, que señaló al arrestado y apuntó como motivo el pago de una deuda.

El suceso se remonta a la noche del 2 de noviembre, cuando el presunto agresor, según ha relatado la víctima en su declaración judicial, se personó en su domicilio porque habían acordado la entrega de un pago que le debía.

La cifra ascendía, según su versión, a 2.000 euros, una cantidad que le adeudaba desde hacía varios meses por la reparaciones que tuvo que realizar a dos coches que le había comprado con la intención de revender, pero que presentaban desperfectos.

Así pues, con esa intención se presentó en su vivienda, donde estuvieron hablando. En un momento determinado, ha dicho, el agresor le dijo que iba al coche a buscar el dinero, pero sacó un arma y disparó hasta seis veces, siendo alcanzado por tres de los proyectiles.

A consecuencia de los tres impactos --que recibió en la cara, en el abdomen y en una pierna--, permaneció entubado en el hospital 22 días. Ya allí declaró ante la Guardia Civil y ahora está personado como acusación particular.

Las diligencias se abrieron por un posible robo con violencia o por la posibilidad de una tentativa de homicidio o asesinato. Para el letrado de la acusación particular, Eduardo Sánchez, no se trata de un robo, puesto que apunta que "no faltó nada en la vivienda", aunque será la instrucción quien determine la calificación.

El pasado miércoles también ha comparecido en el juzgado la mujer del presunto agresor, pero se acogió a su derecho a no declarar.