Profesionales de Primaria salen a la calle para exigir al menos "10 minutos por paciente" y la dimisión del conselleiro

Afirman que sus condiciones laborales están "muy por debajo de los estándares deseables" y reclaman a la Xunta diálogo y medidas

Unos 400 profesionales de Atención Primaria han salido a las calles de Santiago este jueves, durante la jornada de huelga convocada en este servicio, para protestar por las condiciones en las que desarrollan su trabajo y reclamar "10 minutos, por lo menos" por paciente, una manifestación en la que han pedido la dimisión del conselleiro, Jesús Vázquez Almuiña, ante la falta de diálogo.

La protesta ha salido, bajo una intensa lluvia, desde el edificio de la Xunta en San Caetano, y ha llegado a las instalaciones del Sergas en San Lázaro, un recorrido en el que han coreado consignas como 'Primero personal y después material', 'Feijóo, escucha, Primaria está en lucha' o '10 minutos, por lo menos", en relación al tiempo mínimo que aseguran que necesitan para poder desarrollar con calidad su trabajo.

Antes de iniciar la marcha, uno de los portavoces, Carlos Eirea, ha asegurado que, aunque se lleve adelante un proceso de reorganización general de este nivel asistencia, "hay muchas medidas que se pueden tomar ya".

A mayores, ha reclamado a la Xunta un "cambio de actitud" que se abra a medidas. "Si se está aportando un 12% de presupuesto del total, pues se puede decir 'para el año lo incrementamos un 5%, y el siguiente un 5%, y vamos a intentar alcanzar lo que recomienda la OMS', que es un 25 por ciento", ha dicho Eirea.

Dentro de sus reclamaciones, ha recordado, está un mayor nexo entre este nivel y hospitalaria. Los médicos de Primaria, ha dicho este profesional, atienden "el 80% de los problemas de salud de los gallegos", pero "hay un 20% que necesita acudir a especializada", algo que, en la actualidad, abarca plazos "de meses". "El paciente deja de ser el centro de la atención para ser el centro del la recirculación", ha criticado.

Frente a esto, los profesionales de Primaria denuncian el "silencio" de la Administración. "Tenemos abiertos todos los canales cuando quieran llamar", ha explicado el médico, que, aunque no maneja datos globales de participación en la huelga, ha indicado que "los centros de salud" en Galicia están "totalmente vacíos" esta jornada.

TIEMPO Y MEDIOS

Una de las principales reclamaciones del colectivo pasa por incrementar la dotación de recursos humanos, ya que, sin personal, "la sobrecarga va a persistir", aseguran. En esta línea, consideran que el problema "no es que no haya médicos", si no que se "dejan escapar" por las malas condiciones laborales y la falta de "apuesta" por la Atención Primaria.

Del mismo modo, los responsables de la Asamblea de Áreas Sanitarias de Galicia, que realiza la convocatoria, inciden en la necesidad de incrementar el presupuesto específico de Atención Primaria, hasta, al menos, "un 25%" del global, una cifra que a día de hoy ronda el 13%, y critican que los incrementos avanzados por la Xunta serán "circunstanciales" y "no estructurales".

También cargan estos profesionales contra la organización administrativa actual, en particular las EOXI. "Hay que ser hábiles para reconocer cuando un remedio no está siendo bueno", han explicado, tras lo que han pedido a la Administración sanitaria que "no sean obstinados" y recuperen estructuras que "conozcan los problemas de cerca".

Finalmente, en las reclamaciones de la huelga también figuran el "eterno problema de los PAC" y la necesidad de incorporar "nuevos profesionales con contratos dignos", para que los nuevos médicos "no tenga que ir escapando hacia otros sitios".

EL CENTRO DE LA ATENCIÓN

Tras la marcha, los manifestantes han ironizado con la idea de que la primaria es "el centro de la atención al paciente", recordando la falta de medios personales y materiales para desarrollar su trabajo, cuyas condiciones están "muy por debajo de los estándares deseables", han dicho.

"Intentamos curar, aliviar y confortar", han asegurado, en el manifiesto con el que han cerrado la marcha, en el que han reivindicado su "compromiso con las personas" y con una profesión que es su "vocación".

Ante el edificio del Sergas, los profesionales han pedido "disculpas" a los pacientes por las incomodidades generadas por esta jornada de huelga y han criticado que la "respuesta" de la administración a sus reclamaciones haya sido "negar la realidad" y "menospreciar" su labor. "Se han tapado los oídos ante esta situación", han lamentado.

La protesta, convocada por la Asamblea de Áreas Sanitarias de Galicia, ha contado con representación, a título particular, de representantes de algunos sindicatos. También ha respaldado la protesta Ciudadanos, con la presencia en la manifestación de la diputada Beatriz Pino.