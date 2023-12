La protectora Gatocan y Amas de Casa A Coruña, entre las agraciadas con el 2º premio de la Lotería: "No me lo creía"

El 58.303 deja en la ciudad herculina 162,5 millones de euros repartidos, en su mayoría, en participaciones de 25.000 euros: "No te arreglan la vida pero te dan una alegría"

A CORUÑA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sorpresa y emoción en la protectora de animales Gatocan y entre las miembros de la Asociación de Amas de Casa de A Coruña, dos de las agraciadas del "muy repartido" 2º premio de la Lotería de Navidad, que ha dejado 162,5 millones de euros en la ciudad herculina.

"Cuando me lo dijeron pensé que me estaban tomando el pelo. No me lo creía", comenta aún nerviosa y emocionada la administradora de Amas de Casa A Coruña, Guadalupe Rivera.

El número 58.303, --125.000 euros por décimo--, ha dejado un total de 220 millones de euros en ocho municipios gallegos. El montante principal ha caído en A Coruña. En esta ciudad, la administración situada en rúa Nueva, número 4, 'El filón de oro', ha vendido 1.300 décimos, divididos a su vez en participaciones.

Pablo Seivane, responsable de la Administración, reconoce que la alegría es "inmensa, enorme". "Estamos en una nube y no bajamos todavía", comenta emocionado, con una camiseta en la que se puede leer 'el 2º premio ha tocado aquí' y después de bañarse en champán.

Aunque ya han pasado algunas horas desde que los niños de San Ildefonso cantasen el número premiado en el tercer alambre de la novena tabla, todavía son pocos los agraciados que se han pasado por la administración, como reconoce Pablo.

Lo que sí puede confirmar es que, debido a las participaciones, el premio está "muy repartido". "Y eso es lo bonito, hacer muy feliz a mucha gente".

Este no es el primer premio que vende 'El filón de oro' en la Lotería de Navidad. En 2011 ya cayó el tercer premio del sorteo en esta céntrica administración coruñesa.

"NO TE ARREGLAN LA VIDA, PERO TE DAN UNA ALEGRÍA"

Entre los pocos afortunados que se han pasado por la rúa Nueva a celebrar, con su propia botella de champán y copas de plástico, han estado Sergio y su familia, con tres participaciones del premio --75.000 euros--.

Tal y como ha relatado ante los medios, visiblemente emocionado, la "culpable de todo" es su madre que, aunque mucho más tímida ante las cámaras, también los ha acompañado y que fue la que compró las participaciones en la protectora de animales Gatocan.

Desde que hace años llevase a sus gatas a castrar, la madre colabora con la protectora y siempre les ayuda a vender lotería, calendarios y otros similares. También lo hizo este año, vendiendo entre sus compañeras de trabajo 25 participaciones, además de las tres que reservó para su familia.

"Estaba en mi casa y, como todos los años, con los décimos encima de la mesilla. Y de repente veo que el número acaba en 303 y llamo a mi madre y le pregunto por qué dos números empezaban esas participaciones. Cuando me dice 58, ¡guau! Una alegría increíble", relata Sergio.

Aunque dice que lo ganado "no da para mucho", lo utilizará para "pagar alguna cuentilla y seguir trabajando, y divertirse". "Ahora mismo es una alegría. Todos los años lo ves y bueno, un año que toca un pellizquito, pues a disfrutarlo un poco y a seguir en la rutina. No te arreglan la vida, pero te dan una alegría, y la vida son estas pequeñas alegrías, ¿no?", comenta.

Otra coruñesa, Cristina, también se ha pasado por la administración para celebrar haber adquirido la participación de Gatocan con varias compañeras de trabajo. "Nos tocó a bastante gente, pero hubo otra gente que se quedó sin él porque se agotaron las participaciones, que vende una compañera. El que estaba en el café o de día libre, pues no pudo ser", bromea.

Reconoce no saber muy bien cuáles son los pasos a dar ahora. "Como nunca te pasan estas cosas...", comenta. Con todo, insiste varias veces ante las cámaras, entre risas, que "lo importante es tener salud".

"PENSÉ QUE ME ESTABAN TOMANDO EL PELO"

En la sede de la asociación de Amas de Casa de A Coruña también hay mucho alboroto. "No he ni comido", comenta una de las socias mientras busca un cargador para su móvil, "muerto después de tantas llamadas".

La administrativa de la asociación, Guadalupe Rivera Pérez, atiende a Europa Press y pone palabras al sentimiento compartido que, tras las cámaras, todas expresan: incredulidad. "No me lo creía, no daba crédito. Creí que me llamaban para felicitarme la Navidad porque hoy es viernes. Y cuando me cuentan la noticia... Tú me estás tomando el pelo", narra.

Cuentan que cada año escogen el número "completamente al azar", como también hicieron este año. "Yo juego poco a la lotería y lo que juego es al azar. No busco nada concreto, ni una fecha ni nada de nada", insiste Guadalupe.

Esta es la primera vez que toca la lotería en esta asociación, que lo máximo que han "rascado" es alguna devolución. "Nunca sabes donde la tienes", señalan entre risas, destacando además "lo bonito" de que haya tocado tan repartido.

Amas de Casa ha vendido 173 décimos repartidos en participaciones de cuatro euros. Cuando se le pregunta por lo que van a hacer con el dinero, la respuesta es rápida: "Primero, celebrarlo con todos los socios y socias. Tomarnos una copita y luego pensaremos a ver hasta dónde se puede estirar para hacer algún evento especial", comenta.

A lo que sí confirma que dedicarán un pellizco "seguro" es a comprar décimos para la lotería de Reyes para volver a tentar a la suerte.