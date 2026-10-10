El PSdeG acusa a la Xunta de "aparcar" a los pacientes de salud mental, con esperas de "hasta un año" para psicólogo

El portavoz de Sanidade del PSdeG, Julio Torrado, en un pleno del Parlamento de Galicia. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidade del Grupo Parlamentario Socialista, Julio Torrado, ha acusado a la Xunta de "aparcar" a los pacientes de salud mental y de "no cuidarlas", señalando que hay listas de espera de "hasta un año" para acudir a un psicólogo.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, Torrado ha detallado que "una de cada siete personas en el mundo" padece un problema relacionado con la salud mental y, en Galicia, según ha apuntado, "uno de cada seis hombres y una de cada cinco mujeres".

Por ello, el parlamentario socialista ha puesto el foco en que la Comunidad gallega sea la de "mayor consumo de psicofármacos" y "una de las dos con peor tasa de suicidios". "Tenemos un problema evidente, fruto de que la salud mental ha estado siempre arrinconada", ha advertido Torrado.

Así, el diputado ve dos problemas: la "peor ratio de profesionales por habitante de toda España" y un modelo asistencial que "no vincula la salud mental con la atención primaria". "Tiene que estar presente, próxima y accesible", ha subrayado.

Otra cuestión donde ha puesto el foco Torrado ha sido en los centros para pacientes crónicos o de larga duración, mencionando el Hospital Psiquiátrico de Conxo, "un desastre que nunca se resuelve", y el sanatorio de La Robleda, en O Pino, "donde el Defensor del Pueblo constató en 2024 la inmovilización de un paciente durante nueve días".

Frente a ello, el socialista ha defendido una red de centros "pequeños y bien atendidos, integrados en el territorio".

Además, ha reclamado que se formen y contraten más profesionales para dar respuesta a las necesidades de acceso, acercar la salud mental a los pacientes, sobre todo a través de la primaria, y atender y cuidar "en lugar de aparcar gente".