El PSdeG cuenta con Sánchez para la campaña del 26M, que encara con el reto de mostrar el "agotamiento" de Feijóo y PP

Gonzalo Caballero ve posibilidades de gobierno socialista en Santiago y cree que Pachi Vázquez busca crear "confusión" con sus declaraciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la campaña de las elecciones municipales y europeas de mayo, una cita con las urnas que los socialistas gallegos encaran con el reto de mostrar el "agotamiento" del proyecto de Feijóo y del PP para los ayuntamientos.

Así lo ha avanzado el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, en un desayuno informativo ofrecido este martes en Santiago, en el que ha desgranado la que será la hoja de ruta de su organización en este inicio del año y se ha desmarcado de los dirigentes socialistas que temen que la presencia de Sánchez pueda hacer que la política nacional se convierta en el foco de la campaña para las locales.

Precisamente, los socialistas gallegos afrontan este arranque de 2019 con especial atención a los comicios municipales, en los que, tal y como ha indicado Caballero, aspiran a "mantener los gobiernos" en los ya ostentan el bastón de mando y "avanzar" allí en donde no gobiernan.

Para ello, según ha destacado, el jefe de filas del PSdeG su formación parte de una "posición de potencialidad" que le da "ventaja" para competir con otras fuerzas. "El PSOE está en España y en Galicia en muchas mejores condiciones al inicio de 2019 que cuando se arrancaba 2018, a diferencia de otras fuerzas que a principios del año pasado estaban en mejores posiciones que este", ha señalado.

En este contexto, ha considerado que el año 2019 "marcará el cierre del ciclo Feijóo al frente de la Xunta", un presidente de la Xunta al que ve "alejado de la realidad de Galicia", sin proyecto y sin iniciativa para el futuro de los gallegos. "Se cumplen diez años de Feijóo en los que no tiene ni un proyecto para plantear una prórroga para lo que le queda de legislatura", ha apuntado.

Por ello, tras volver a instar al líder del PPdeG a posicionarse sobre los pactos de su organización con Vox, Gonzalo Caballero ha destacado que de cara a la cita con las urnas de mayo "no hay mayor fuerza que mostrar el debilitamiento que tiene Feijóo para Galicia". "Feijóo abandonó el medio rural y la Galicia interior", ha incidido.

CRÍTICAS EN OURENSE

En su comparecencia, Gonzalo Caballero también ha respondido a las críticas formuladas por el que fuera secretario xeral del PSdeG entre 2009 y 2013, Manuel 'Pachi Vázquez', a la gestión de las candidatura de algunos municipios de la provincia por parte de la dirección gallega y provincial a las que el ya exmilitante del PSdeG acusa de hacer "purgas" para colocar a "candidatos amigos".

Al respecto, ha subrayado que su formación "no eligió a ningún candidato por otro método que no fuesen las primarias" y ha dejado claro que él no va a ser el "altavoz" que le de "propaganda" a "aquel que quiere buscar noticias de un día". "No voy a caer en argumentos que contrastan con la realidad y que la única finalidad es buscar la confusión entre la ciudadanía", ha apuntado.

"Me gustaría saber qué partido es más democrático que el PSOE", ha manifestado en una intervención en la que ha desvelado que en el "único proceso municipal" en el que intervino "directamente" fue en el caso de Santiago de Compostela, que terminó con un acuerdo que convirtió al exregidor Xosé Sánchez Bugallo en candidato y que incluye en el proyecto al que era su rival interno, el decano de la Facultad de Derecho, Gumersindo Guinarte.

POSIBILIDADES DE ALCALDÍA EN SANTIAGO

Según ha revelado este martes Gonzalo Caballero, su intervención se produjo después de que ambos militantes socialistas se pusiesen en contacto con él para "intentar buscar puentes de diálogo que favoreciesen una candidatura lo más potente posible".

Tras este proceso de negociaciones, para el líder del PSdeG, quedó conformado un equipo capaz de dar a Santiago de Compostela "una alcaldía de referencia". Por ello, ha asegurado que ve al Partido Socialista en "condiciones de salir a ganar las elecciones" en la capital gallega, "recuperar espacio y hacer a Bugallo alcalde".

SIN FECHA PARA ENTRAR EN EL PARLAMENTO

Otro de los temas abordados en el desayuno con los medios ha sido la fecha en la que entrará como diputado en el Parlamento de Galicia, una data que ha aún no ha querido marcar, si bien ya ha avanzado en varias ocasiones que será en este curso político.

"La previsión es que en este año 2019 yo asuma esta responsabilidad pero no puedo dar una respuesta más específica porque, en función de lo que considere la organización más conveniente en ese momento, se dará en un mes o en otro", ha señalado Gonzalo Caballero que, por el momento, compagina la dirección del PSdeG con su trabajo de profesor en la Universidade de Vigo (Uvigo).

Además, sobre este asunto y tras reconocer que muchos compañeros le han trasladado su deseo de que entre en la Cámara para visualizar la "alternativa" a Feijóo, ha considerado que, en momentos en los que la ciudadanía está "alejada" de la política "supone un plus mostrar" que uno llega a esta con "la vida resuelta" y "para contribuir".