El PSdeG defiende que la reforma laboral es un "claro avance" para los trabajadores y lamenta que la Xunta no la apoye

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha defendido este viernes que la reforma laboral aprobada en el Congreso en las últimas horas supone un "claro avance en los derechos de los trabajadores", por lo que ha asegurado que los socialistas no entienden "como el Gobierno gallego puede no alegrarse y no apoyarla".

Formoso ha explicado, en declaraciones a los medios, que la aprobación de esta reforma "debería ser aplaudida por todo el mundo" ya que supone "menos precariedad y menos temporalidad para los trabajadores de Galicia". "A lo mejor no son todos los avances a los que aspiramos, pero en todo caso se trata de un avance", ha explicado Formoso, quien ha destacado que "recupera una senda de diálogo social entre los agentes que representan a todo el tejido productivo gallego y español".

El líder de los socialistas gallegos ha apuntado que se trata de un acuerdo entre "grandes, medianos y pequeños empresarios" y los trabajadores a través de organizaciones representativas, tanto empresariales como sindicales.