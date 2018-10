El PSdeG exige que el conselleiro de Sanidade comparezca sobre la muerte de un paciente del PAC de A Estrada

Publicado 08/08/2018 13:39:05 CET

Gonzalo Caballero avisa a Feijóo de que tiene que "tomar nota" del "deterioro" de la sanidad y demanda depurar "responsabilidades"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha exigido que el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, comparezca para dar explicaciones sobre la muerte de un paciente en el Punto de Atención Continuada (PAC) de A Estrada (Pontevedra) sin atención médica.

En rueda de prensa este miércoles en Santiago, Caballero ha identificado esta "noticia terrible" con el "deterioro de la sanidad pública gallega", con "falta de recursos humanos" y "privatizaciones encubiertas", que "está ejecutando el Gobierno de Feijóo".

Al respecto, avisa de que este "es un problema de primera magnitud en Galicia", pero "el PP no quiere abrir los ojos y reconocer lo que la sociedad gallega sabe: que es que la sanidad pública tiene enorme dificultades".

En esta línea, advierte de que "cuando no se toman decisiones estructurales" de apoyo a la sanidad "en cualquier momento puede aparecer una excepcionalidad que tiene consecuencias nefastas".

Sobre esta cuestión, ha recordado que el responsable del PSdeG en Sanidad, Julio Torrado, ya trasladó en el pasado de forma reiterada su "preocupación" por la situación del PAC de A Estrada.

El líder socialista denuncia que es "un caso grave del que no está exento ningún gallego si no existen los recursos humanos o médicos", al tiempo que ha mandado "todo el apoyo" a la familia del fallecido.

FEIJÓO TIENE QUE "TOMAR NOTA"

Y es que Gonzalo Caballero cree que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tiene que "tomar nota" de una situación "dramática" que "no tiene ninguna justificación" por "el hecho de que un paciente tenga enfermedades graves", pues "no es de recibo que un paciente acuda a un centro en el que tiene que existir atención continuada y que no exista ningún médico".

Deja claro que "es una situación inadmisible". "No nos podemos acostumbrar a ver como normal lo que no es normal", ha sentenciado el socialista.

Por todo ello, emplaza al PP a "rectificar" su política sanitaria, al tiempo que sostiene que el Gobierno gallego "tiene que asumir responsabilidades por los errores que está produciendo y generando en el sistema sanitario gallego".

Finalmente, censura que el PP "busca una excusa ficticia" al escudarse en la falta de personal disponible, de forma que se debe apostar por "personal estable", en vez de "un contrato de unas horas".