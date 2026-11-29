La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, comparece ante los medios para valorar la joranda electoral - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha puesto en valor una jornada electoral "histórica" con una "alta participación", pero ha atribuido al Partido Popular prácticas que "afean la democracia" tanto en Lugo como en Arteixo.

En una comparecencia en la sede del PSdeG en Santiago de Compostela, la número dos de los socialistas gallegos ha sostenido que la ciudadanía salió a votar como "pocas veces" se ha visto en este país, con una participación "histórica y masiva" como el Partido Socialista "pidió a lo largo de la campaña".

Esta alta participación para Lara Méndez ya es en sí "una victoria de la democracia y una derrota de la abstención", por lo que ha agradecido la labor de todas las personas que han permitido el buen discurrir de toda la jornada como los propios miembros de las mesas, las personas de las administraciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como los apoderados, interventores y a la militancia socialista.

A todos ellos ha agradecido su "comportamiento ejemplar". Sin embargo, ha lamentado que también se vieran prácticas que "afean la democracia" como las que, según han denunciado, se registraron tanto en Arteixo como en la ciudad de Lugo.

En concreto, ha explicado que el Partido Socialista ya ha denunciado tanto ante la junta electoral como ante la Guardia Civil el caso del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arteixo y responsable de Seguridad Ciudadana, el popular José María Sánchez Novo, por unas imágenes "metía los votos en los sobres" a varias personas mayores.

Dicho esto, ha denunciado también que en ocho puntos de votación de la ciudad de Lugo hubiese "escasez de papeletas" y que en algunos colegios incluso se tuviese que "paralizar" la votación durante unos minutos. Unos casos que ha sumado a las "deficiencias" que, conforme ha señalado, había en centros de votación como el de Castiñeiro, que provocaban "grandes colas".

Lara Méndez ha sostenido que nunca nada parecido había ocurrido en la ciudad y lo ha vinculado a las "trabas" puestas por la alcaldesa, Elena Candia (PP), al PSOE también para la celebración de su mitin de cierre de campaña electoral, al negar el permiso para que tuviera lugar en una plaza y al negar también locales adecuados.

Por último, ha apelado a esperar al resultado de las votaciones para hacer una valoración, que posteriormente correrá a cargo del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, una vez que se conozcan datos del escrutinio.