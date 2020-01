El PSOE amplía su respaldo en Galicia tras la formación de Gobierno, según el CIS

Actualizado 30/01/2020 14:04:23 CET

Aumenta su distancia con el PP, que va a la baja al igual que Vox, mientras suben Podemos, BNG y Cs

El PSOE sería primera fuerza en Galicia si se celebrasen de nuevo otras elecciones generales, un respaldo que aumenta en la primera encuesta del CIS tras la investidura de Pedro Sánchez y la formación de Gobierno de coalición de socialistas y Unidas Podemos.

El pasado 16 de enero el CIS hizo público un estudio realizado en diciembre en el que un 22,4% de los encuestados en Galicia respondía que votaría al PSOE si se celebrasen elecciones generales de nuevo. Ese apoyo asciende ahora --en el CIS realizado tras la formación de Gobierno-- casi dos puntos, hasta el 24,2%.

De este modo, incrementa su distancia con el PP, que sigue como segunda fuerza en el CIS en Galicia, pero pierde más de dos puntos de respaldo. Así entre la anterior encuesta y la actual el apoyo a los populares cae del 21,2% al 19,1% ante la misma pregunta. Estos datos se publican a comienzos de un 2020 en el que habrá elecciones autonómicas en Galicia.

El PP fue el partido más votado en las elecciones del 10 de noviembre en Galicia, con el PSOE a escaso margen. Previamente, en los comicios generales de abril los socialistas consiguieron ser la fuerza más votada por primera vez en unos comicios.

Por su parte, ante esta misma pregunta --¿a qué partido votaría si se repitiesen las elecciones generales?-- el apoyo al BNG aumenta de forma significativa, ya que sube hasta el 5,7%, frente al 4% del mes anterior. Se da la circunstancia de que el Bloque voto sí a la investidura de Sánchez tras llegar a un acuerdo con diversas reivindicaciones para Galicia.

También va al alza Podemos en esta encuesta en Galicia, aunque con una ligera subida, pasa del 8% al 8,2% de los apoyos. Por su parte, sube de forma considerable Ciudadanos, con un 3,1% de apoyo de los encuestados (cuando era del 2% el mes anterior). Además, hay un alza de Pacma (pasa del 1,2% al 1,5%).

En cambio, al igual que el Partido Popular en esta encuesta, Vox va a la baja en Galicia, con un pequeño retroceso hasta el 2,1% (era del 2,4% en el anterior CIS).

Asimismo, aumenta la tasa de personas que no votarían en nuevas elecciones generales (tres puntos más y alcanza el 16,5%). Los que no saben suponen el 16%, mientras que los no contestan son el 2,6% y los que votarían en blanco suponen el 1%.

SIMPATÍA

Por su parte, si a la pregunta de a qué partido votaría se suma la simpatía por esa formación de cara a otras generales, el PSOE se eleva hasta el 30,4% (el 28,4% en el anterior CIS), mientras el PP decrece y se queda en el 22,7% (era del 24%). Aquí la distancia entre ambos partidos crece de cuatro a más de siete puntos.

En esta cuestión (de voto más simpatía) En Común-Unidas Podemos (9,3%) también sería tercera fuerza en la Comunidad, mientras el BNG (6,7%) desbanca del cuarto lugar a Cs (3,6%). Les siguen Vox (3,1%) y Pacma (1,5%).

OTRAS CUESTIONES

En el informe de más de un centenar de páginas se pregunta sobre cómo lo está haciendo el nuevo Gobierno de coalición. El mayor grupo de gallegos son los que responden que regular (el 40,7%). Después contestan: mal (el 19,6%), muy mal (el 18%), bien (11,3%) y muy bien (1,5%). Un 8,8% dice que no sabe.

Después se cuestiona cómo lo haría el PP si gobernase. Un 40,2% de los gallegos dice que peor, un 32% contesta que igual y un 21,1% responde que mejor.

Para el 36,1% de los gallegos el principal problema del país es el paro. Le siguen los problemas políticos, el mal comportamiento de los políticos y los problemas de índole económica, los tres con la misma tasa, del 8,2%. Cabe tener en cuenta que el CIS difumina el malestar ciudadano con los políticos dividiendo en tres categorías lo que antes estaba en una.

Uno de los bloques temáticos que más hojas ocupa en esta última encuesta es el de cambio climático. Así, un 46,4% de los gallegos asegura que sigue las noticias sobre esta cuestión con bastante interés, mientras un 26,8% dice que con mucho interés. En contraposición, un 21,6% tiene poco interés y un 4,6%, ninguno.

Otras materias que se abordan en la encuesta de enero es la religión. Un 51% de los gallegos se define como católico no practicante, mientras un 28,4% dice ser católico practicante. Un 6,7% se define como no creyente; un 6,7% como ateo; un 5,7% como agnóstico y 1% dice seguir a otra religión. Un 0,5% no contesta. Más del 62% de los gallegos no van nunca o casi nunca a misa.