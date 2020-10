El PSOE exige un informe sobre los efectos en la Diputación de Ourense del fallo que impide que tránsfugas ocupen cargos

OURENSE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha pedido un informe jurídico a la secretaria general de la Diputación de Ourense para conocer los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo que impide que los tránsfugas asuman nuevos cargos en la situación del actual vicepresidente segundo, José Miguel Caride.

Los socialistas quieren conocer como afecta el fallo a la situación del vicepresidente nombrado el 28 de setiembre y declarado tránsfuga por Democracia Ourensana (DO), la formación política por la que fue elegido.

En un comunicado remitido a los medios, el PSOE de Ourense considera que el presidente provincial, Manuel Baltar, debe aclarar si se va a "incumplir deliberadamente la doctrina del alto tribunal al mantener en la vicepresidencia a un tránsfuga no adscrito ya que el pleno de este viernes otorgará esa condición a Caride".

Así, sostienen que de forma oficial Caride dejará de formar parte de DO y obtendrá la condición de no adscrito en el pleno ordinario de este viernes. Además, indican que el secretario ya emitió un informe en el que, entre otros asuntos, propone "tomar conocimiento del pase a la condición de miembro no adscrito" de este diputado provincial y "la modificación de la composición del grupo provincial de Democracia Ourensana", que pasa a estar integrado por Armando Ojea Bouzo.

El PSOE resalta que la interpretación del Supremo del artículo 73.3.3º de la Ley reguladora de las bases del Régimen Local "evidencia una vez más el caciquismo imperante en la institución provincial" por lo que piden "aclarar ya esta anomalía".

"El ascenso meteórico de Caride fue una compensación de Blatar", asegura el PSOE, que pide al secretario el detalle de los efectos del fallo y avanza que reclamarán a Baltar que aclare si va a "incumplir deliberadamente" la doctrina establecida por el alto tribunal, al mantener en la vicepresidencia a un tránsfuga no adscrito.