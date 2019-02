El Puerto limita su acción al permiso de ocupación para la celebración de O Marisquiño

Publicado 31/01/2019 20:35:49 CET

López Veiga circunscribe a "opiniones" o "consejos" las advertencias sobre el estado del pavimento

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, ha vuelto a atribuir este jueves al Ayuntamiento de Vigo la responsabilidad del mantenimiento y la inspección de la infraestructura que colapsó durante la celebración del festival O Marisquiño, un evento para el que el puerto se limitó a dar un "permiso de ocupación, que no es una autorización". "La responsabilidad del mantenimiento de la zona es del ayuntamiento y de nadie más", ha sentenciado.

López Veiga ha comparecido en la Comisión de Investigación parlamentaria en relación a este accidente, ocurrido en agosto del año pasado, en la que ha eximido al Puerto de responsabilidad en relación al mantenimiento de la infraestructura que cedió durante el concierto.

Para López Veiga, la legislación "es clara" al respecto, e indica que un espectáculo de este tipo necesita de "una licencia municipal o autonómica" para celebrarse. Esta función, apunta, está "sólo atribuida a los ayuntamientos", mientras que la Autoridad Portuaria se limita a "dar un permiso para ocupar" sus terrenos.

"Se da un permiso para ocupar, pero usted decidirá lo que quiere hacer con ese espacio. Yo le entrego las cosas tal y como están y usted tiene que comprobar cómo están para hacer lo que usted quiere", ha resumido López Veiga.

En esta línea, el responsable del puerto ha circunscrito la reunión mantenida por las partes, "a petición de los organizadores", a la necesidad de "discutir" y "acordar" que el evento no interfiriese con la actividad normal del puerto, pero "el plan de autoprotección" necesario, una obligación que tiene "el organizador", es una exigencia para con el ayuntamiento, ha explicado.

"Es el ayuntamiento de Vigo el que tiene que velar por el cumplimiento de la normativa y el que tiene que supervisar el plan de autoprotección. El Ayuntamiento y nadie más", ha sentenciado López Veiga, para quien esta obligación de mantenimiento abarca "toda la estructura.". "Dudas, ninguna", ha apostillado.

AVISOS DE MAL ESTADO

Durante su intervención, López Veiga ha reconocido que desde el puerto se avisó en varias ocasiones al Ayuntamiento de Vigo del mal estado de la pasarela de madera, una cuestión que ha sido mencionada por el diputado de En Marea Luís Villares, que ha preguntado por qué la Autoridad Portuaria no hizo nada al respecto para analizar la estructura tras esta advertencia.

Del mismo modo, se recomendó por parte del puerto no instalar en esta área una cancha de baloncesto para O Marisquiño y se desaconsejó también instalar parte de otro festival anterior, el SeaFest. Villares ha preguntado a López Veiga si estas recomendaciones no derivaban de la sospecha de que la estructura estaba dañada.

En su respuesta, el presidente de la Autoridad Portuaria ha dicho que se desaconsejó la instalación de estructuras como una cancha de baloncesto porque se trataba de una "zona voladiza" y que se trasladó al Ayuntamiento el mal estado de la pasarela a raíz de "quejas de los usuarios". Sin embargo, ha limitado esta actuación a la voluntariedad de la autoridad, a través de "consejos" u "opiniones".

"Constatamos que hay un mal estado y lo trasladamos porque tenemos la obligación de colaboración real entre las dos administraciones. Pero yo no tengo que hacer un análisis de la estructura: Cuando se cede una cosa, el usufructuario, concesionario, que es el ayuntamiento, es el responsable", ha dicho López Veiga, que ha añadido que los "consejos no son indicaciones explícitas" y lo ha comparado a cuando alguien ve un niño correr hacia el agua y "le echa la mano" aunque "no sea su padre".

En esta línea, López Veiga ha recordado un caso anterior, referente a una feria de artesanía, en el que el puerto accedió a la ocupación y el ayuntamiento denegó la licencia. "Nosotros no autorizamos un evento, damos un permiso de ocupación", ha dicho el presidente del puerto vigués.

MEJORAR LAGUNAS

Durante la sesión de este jueves, la diputada nacionalista Noa Presas ha instado a no llevar la comisión hacia "peleas partidistas" y ha confiado en poder "saber qué ocurrió" para "extraer conclusiones y poder mejorar lagunas".

En su intervención, Presas ha preguntado si durante la reunión entre los agentes implicados se mencionaron los problemas detectados con anterioridad en la pasarela y ha lanzado la idea de que, si la Autoridad Portuaria era "consciente de estas deficiencias", podría "haber tomado alguna medida al respecto".

En la misma línea, Luís Villares ha hablado de las quejas sobre el estado del pavimento remitidas por la Autoridad Portuaria al gobierno local y que En Marea solicitó a través de la Comisión Estatal de Transparencia. "Alertan al ayuntamiento del mal estado del suelo, de riesgos para los peatones, pero no sobre la infraestructura", ha dicho el representante de En Marea, que ha recordado que esta estructura es previa al convenio de usos con el consistorio.

"Conociendo que el pavimento estaba mal,¿por qué autorizan un evento, sea el que sea?", ha preguntado Villares, a lo que López Veiga ha reiterado que la Autoridad Portuaria no era la responsable de dar autorización, si no de ceder el espacio.

Finalmente, el diputado popular Alberto Pazos Couñago ha pedido a Enrique López Veiga que haga llegar a la Comisión de Investigación el informe de la Autoridad Portuaria sobre el siniestro, cuando este concluya, y le ha agradecido su disposición a venir a comparecer y a contestar "detalladamente" a las preguntas de los grupos.