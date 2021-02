Puy (PPdeG) reivindica el éxito electoral de Feijóo, pero cree que su salto al PP nacional no está "encima de la mesa"

Pontón lamenta que el presidente de la Xunta este "pendiente de conspiraciones" en Madrid y Caballero le pide que "trabaje por Galicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, ha reivindicado este lunes el éxito electoral del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en las autonómicas del pasado año, pero ha advertido que el debate en torno a si debe suceder a Pablo Casado como líder nacional del partido no está ahora "encima de la mesa".

Así ha respondido Puy en una rueda de prensa este lunes, después de que los medios le preguntasen sobre el viaje de Feijóo a Madrid la semana pasada para reunirse con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que también fue aprovechado para ofrecer entrevistas en medios de comunicación en las que cuestionó la decisión de Casado de trasladar la sede nacional de Génova 13.

En este contexto, el portavoz parlamentario del PPdeG ha defendido que el también presidente del PPdeG es "uno de los valores más firmes y fuertes" de la formación "en el conjunto del país", ya que fue "el único líder" que, "en plena crisis económica y sanitaria, revalidó cuatro mayorías absolutas". Por eso mismo, ve "natural" que los medios de comunicación le pregunten y él "responda" y "dé su opinión" sobre cuestiones de actualidad política.

Sin embargo, Pedro Puy considera que el "debate" sobre su salto a la Presidencia del PP nacional "no está encima de la mesa", porque "hay hay distintos y suficientes debates" como para hablar de algo que considera "hipótesis que no son, a corto plazo, en absoluto visibles".

Además, Puy ha enmarcado su viaje a Madrid a una reunión con Teresa Ribera para hablar sobre cuestiones "trascendentales" para Galicia. Frente a las críticas de BNG y PSdeG, considera que hablar de movimientos para desbancar a Casado es "desorientarse un poco".

Dicho esto, ha expresado que le produce "satisfacción que la opinión del presidente de Galicia tenga impacto en la opinión pública española". "Cosa que no sucede cuando van otros líderes de partidos políticos de Galicia a Madrid, también supuestamente a defender los intereses de los gallegos, sin que se sepa mucho más de las gestiones realizadas", ha esgrimido.

EL BNG RESTA IMPORTANCIA AL "CULEBRÓN"

Con carácter previo a la rueda de prensa del PPdeG, se ha pronunciado sobre la estancia de Feijóo en la capital española la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Preguntada al respecto, le ha restado importancia a este "culebrón" y ha incidido en que lo que le "preocupa" es que Galicia cuenta con un gobierno del PP que "no está a la altura de lo que necesita esta crisis".

En esta línea, ha denunciado que "no se reforzó la sanidad pública", "no hay un rescate real de los sectores económicos afectados por esta situación" y "no se blindaron las residencias de mayores". "El problema que tenemos en este momento es que quizás Feijóo está más pendiente de esas conspiraciones que de hacer frente a la pandemia", ha señalado.

De este modo, ha recalcado que al BNG le "preocupa" que la Comunidad "tenga un gobierno gallego 100%", en lugar de un presidente "mirando de reojo si puede dar un paso más" en el "culebrón" relativo a su situación en el partido.

CABALLERO PIDE A FEIJÓO QUE "TRABAJE" POR GALICIA

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha solicitado a Feijóo que "trabajen por fortalecer el sistema sanitario" y por reactivar la economía: "Todavía no entregó ni un euro al comercio que cerró el pasado 26 de enero".

"Estamos muy preocupados porque esta crisis es muy profunda y eso lo que debería hacer. Más allá de buscar ocupar espacios dentro del PP, que se dedique a trabajar por Galicia", ha dicho el líder de los socialistas gallegos.

Eso sí, ante su eventual salto a Madrid, ha advertido que en la Comunidad gallega a Feijóo se le conoce "muy bien": "Fuera tiene mucho márketing, pero aquí sabemos cuáles fueron sus recortes, su falta de crear empleo, sus problemas en los servicios públicos y toda su historia, desde Marcial Dorado a tantas etapas nefastas de su historia política". En este contexto, ha insistido en la "muy poca credibilidad" que tiene el presidente de la Xunta.

EL RESULTADO "MUY DURO" DEL PP EN CATALUÑA

No en vano, el secretario xeral del PSdeG también ha señalado el resultado electoral "muy duro" que tuvo en Cataluña el PP, que está centrado en la "competición por la derecha" ante el temor al "sorpasso de Vox".

Frente a esto, Gonzalo Caballero ha pedido a Casado que "opte por la moderación" en vez de su postura de "irresponsabilidad máxima" frente a un Gobierno central que trata de gestionar la pandemia. Además, ha censurado que en esa estrategia "Feijóo fue cómplice" a pesar de su "carácter más sibilino y más cínico de poner la mejor cara".

Por eso mismo, ha dicho que los socialistas no pueden "confiar" en el líder gallego del PP como un "referente de un país mejor".