Rafael Domínguez (PP) retirará la declaración de "persona no grata" a Rajoy si llega a la Alcaldía de Pontevedra

Publicado 27/10/2018 17:49:39 CET

Llama a ser "precavidos" con el voto y a no permitir con el BNG "que Galicia camine hacia la independencia" como Cataluña

PONTEVEDRA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Pontevedra, Rafael Domínguez, se ha comprometido a que "una de las primeras medidas" que tomará si logra el bastón de mando será "retirar el nombre de persona no grata a Mariano Rajoy, que no se lo merece".

Durante la presentación de su candidatura, en el Teatro Principal de Pontevedra, Domínguez ha afirmado que la ciudad tampoco "merece un alcalde que insulta a sus ciudadanos", en alusión al nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores y al apoyo del BNG a la moción del PSOE y Marea Pontevedra en febrero de 2016 después de que el Gobierno Central en funciones presidido por Rajoy ampliase 60 años más la prórroga a la empresa Ence para continuar su actividad en Lourizán.

También ha culpado a Fernández Lores de que la ría de Pontevedra esté "sucísima" y "asquerosa", una situación que "no es por las empresas" --ha afirmado, sin citar en ningún momento de su mitin a Ence-- sino "porque el alcalde no ha invertido un euro en los últimos años" en saneamiento. "Él es el principal responsable de que la ría esté contaminada", ha insistido.

"Tenemos un problema que se llama Lores", ha asegurado el candidato popular, que lo único que ha reconocido al actual regidor municipal es que "la transformación urbana fue aceptable, no estuvo mal" pero actualmente está "cansado, agotado y que no escucha a nadie que no sea de su cuerda". Por ello, frente al "modelo de ciudad" del BNG, Domínguez ha propuesto un "proyecto completo".

Para Rafael Domínguez, los datos económicos son "nefastos" en una ciudad con "más de 1.000 bajos" comerciales cerrados. "El alcalde dice que no es su responsabilidad" pero, "si no coges el teléfono a las empresas, cómo vas a generar oportunidades de trabajo", ha cuestionado el candidato popular, reprochándole la cantidad de profesionales que operan fuera de Pontevedra porque "aquí no hay negocio".

PRECAVIDOS

Además, Domínguez ha advertido que hay que ser "precavidos con el voto" y no dejarse "engañar" por la "empatía" y "simpatía" de Fernández Lores, argumentando que el BNG es un "partido independentista que trata de importar el problema catalán a Galicia" y animando a "no permitir que Galicia camine hacia la independencia que ellos quieren".

Así, ha recordado que el concejal Luís Bará rompió dos retratos de Felipe VI porque "les gusta insultar y lo llevan en la sangre", que la teniente alcalde Carme da Silva compartió "mesa, mantel y mitin" con Arnaldo Otegi, y que el propio regidor municipal "ha ido a manifestaciones a favor de la independencia de Cataluña, se ha puesto el lazo amarillo, ha presumido de ello y ha escogido a Puigdemont" frente a Mariano Rajoy.

Frente al BNG, Rafael Domínguez ha afirmado que "hay esperanza", planteando un horizonte en el que Pontevedra pueda "llegar pronto a los 100.000 habitantes" y contar con una ría "limpia, donde se pueda navegar y nadar, una ría dragada con un puerto deportivo en condiciones", ha asegurado el candidato popular. "Hoy empieza la remontada", ha concluido, recordando la primera mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta, y asegurando que el 26 de mayo será el nuevo alcalde de Pontevedra.

Acompañado por su esposa, su hijo y su padre, entre otros miembros de su familia, Rafael Domínguez ha contado con el respaldo del presidente del PPdeG y titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico y presidente provincial del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, los conselleiros de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, y de Mar, Rosa Quintana, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la diputada Pilar Rojo, y alcaldes de localidades como Marín y Sanxenxo.

BANDA SONORA

Accedieron al Teatro Principal juntos, sustituyendo la tradicional sintonía del partido por la canción 'When I ruled the world'. Durante el acto han sonado también 'Don't stop' de Fleetwood Mac y 'Walking on sunshine' de Katrina & The Waves, en la despedida.

La estética de la presentación se ha completado con carteles con las frases 'Pontevedra en positivo' --lema de su campaña-- y 'Vamos, Rafa', esta última parafraseando las palabras de ánimo que recibe el tenista Rafa Nadal en sus partidos.

Precisamente, Alfonso Rueda ha sido uno de los que ha pronunciado esa consigna, apelando al "nerviosismo" que Domínguez habría generado "entre los que se creían eternos", refiriéndose a los cinco mandatos consecutivos que suma el BNG con Fernández Lores. "Intentan no darte importancia, pero en privado dicen que el PP acertó con el candidato", ha afirmado el presidente provincial del PP de Pontevedra.

"Soy de Rafa hasta el tuétano y creo en Rafa", ha asegurado Ana Pastor, transmitiéndole al candidato popular la confianza del presidente del PP, Pablo Casado, antes de tener un "gran recuerdo" para Mariano Rajoy.

La presidenta del Congreso ha ironizado con que el alcalde de Pontevedra "habla bien de Núñez Feijóo porque cae bien a la gente" y esta actitud "forma parte de la propaganda" que ha atribuido al BNG. Sin embargo, "no habla a la gente que no tiene empleo", mientras que el candidato popular a la alcaldía de Pontevedra "habla de empleo y resuelve el problema planteando reformas estructurales".

"Pontevedra se ha gobernado a golpe de viajes", en alusión a los desplazamientos realizados por los representantes municipales para presentar la reforma urbana en ciudades del resto de España y de otros países, y a través de lo que ha dado en llamar "modelo Abel Caballero", consistente, según Ana Pastor, en atribuirse los logros ajenos y culpar a otros partidos de lo que no se haya hecho.