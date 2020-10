Rajoy avisa de los riesgos de la "barra libre" en el gasto público y dice que "una senda de déficit" daría confianza

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i); y el politólogo, columnista y ex vicepresidente de la Xunta, Xosé Luís Barreiro Rivas, durante el "Diálogo sobre el futuro" organizado por la Fundación Empresa Universidad Gallega (FEUGA), en Santiago de Co

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i); y el politólogo, columnista y ex vicepresidente de la Xunta, Xosé Luís Barreiro Rivas, durante el "Diálogo sobre el futuro" organizado por la Fundación Empresa Universidad Gallega (FEUGA), en Santiago de Co - Álvaro Ballesteros - Europa Press

"Gastar demasiado vale para un año o vale para dos, pero al final genera deuda, desconfianza y pérdida de riqueza", alerta

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avisado de los riesgos de la "barra libre" en el gasto público por parte del Gobierno del Estado y ha asegurado que "presentar una senda de déficit" para los próximos tres años generaría confianza y daría "credibilidad" a la economía.

Esta ha sido una de las reflexiones lanzadas por el expresidente durante su participación el foro 'Diálogos sobre el futuro', en el que ha recordado que la actual crisis ha motivado que el pacto de estabilidad no se vaya a aplicar durante los años 2020 y 2021, un hecho que puede motivar que "algunos piensen" que hay "barra libre".

Por ello, aunque ha recodado que "no es obligatorio presentar ningún plan de estabilidad ni ninguna senda de déficit", el sí lo haría al considerar que sería beneficioso para la economía por generar "confianza" y "credibilidad".

Asimismo, ha asegurado que si él gobernase en la situación actual se "iría planteando" un plan de salida a la situación de gasto público "excepcional". "Y el tercer comentario sería: cuidado con el gasto de 2021", ha señalado.

MEDIDAS DEL GOBIERNO

Todo ello en una intervención en la que se ha mostrado partidario de varias de las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez como los ERTES, la liquidez y el aval del Estado a las pequeñas empresas y a los autónomos o el Ingreso Mínimo Vital.

"Con todo eso estoy de acuerdo pero ¡cuidado! Este año nos vamos a ir a un déficit por encima del 10%, no sé cual será el déficit del año 2021, pero será considerable; y luego, cuando Europa vuelva a pedir ir a una situación de déficit razonable a la que nos hemos comprometido, es muy duro y muy difícil, y yo lo he vivido, el hacerlo", ha apuntado.

El expresidente también se ha referido a la reciente presentación del techo de gasto y del escenario macroeconómico por parte del Gobierno. "Salen unas cifras de crecimiento demoledoras, hay unas cifras de empleo muy malas, no hay una cifra de ingresos..., me parece como ponerle una vela a Santa Rita", ha indicado.

"Sí hay un techo de gasto, que supone subir el 7% el gasto respeto al pasado, más 25.000 millones más de gasto que dicen que van a venir de Europa, más 32.000 millones para Seguridad Social y las administraciones territoriales... Es un techo de gasto que si se cumple se podrá vivir con el pero insisto, no se puede pasar de ahí de ninguna de la maneras", ha indicado.

"Gastar demasiado vale para un año o vale para dos, pero al final genera deuda, genera desconfianza y, lo peor, genera pérdida de riqueza y desempleo. Y cuando no hay empleo no se recauda, y cuando no se recauda no hay Estado del Bienestar y el país no avanza", ha apuntado.

REFORMA LABORAL Y EUROPA

En este contexto, y tras afirmar que, a diferencia de 2008, en la actualidad "no hay crisis financiera" y la económica es "un poco más flexible", ha censurado que por "puro sectarismo" se pretenda "retirar una reforma laboral" como la aprobada por su gobierno que fue "capital". "Me hecho las manos a la cabeza", ha indicado.

Por último, ha celebrado que en la situación actual Europa haya "actuado" con un despliegue de fondos que ha calificado de "impresionante".

A la conferencia ofrecida por el expresidente, que ha sido presentada por Xosé Luis Barreiro Rivas, han asistido, entre otros, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el titular del Legislativo gallego, Miguel Santalices, así como el vicepresidente autonómoco, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez.