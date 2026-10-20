Reabre al tráfico el tramo de la AP-9 cerrado en Caldas por el accidente de un camión y una furgoneta

1127163.1.260.149.20261020195306 Imagen del accidente. - PROTECCIÓN CIVIL CUNTIS

VIGO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tramo de la AP-9 cortado tras el accidente entre un camión y una furgoneta este mediodía, en el que ha fallecido un hombre de 51 años, ha sido reabierto pasadas las 19,30 horas, según informa la Guardia Civil. El tramo entre el kilómetro 93 y el 107 permaneció cerrado desde el mediodía.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos tuvieron lugar en el punto kilométrico 107 de la AP-9, en dirección Vigo. Fue sobre las 14.30 horas cuando los servicios de emergencia tuvieron constancia del suceso, que obligó a cortar la AP-9 en ese punto, generándose importantes retenciones.

Según contaban diversos particulares y confirmó la Guardia Civil, un camión habría tenido un accidente quedando en tijera, involucrando a su vez a una furgoneta que estaba parada en el arcén, cuyo conductor estaba atrapado. Fue precisamente esta última persona la que finalmente perdió la vida.

Hasta el punto se desplazaron los servicios de Urgencias Sanitarias del 061, los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil de Tráfico y los voluntarios de Protección Civil de Cuntis.

Fuentes de emergencias han explicado que el fallecido era un vecino de Vilagarcía de 51 años de edad, J.M.N., que quedó atrapado dentro de su furgoneta después de que el vehículo articulado impactase contra ella mientras estaba parada en el arcén. Por su parte, el conductor del camión ha resultado ileso.