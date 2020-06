Regidores urgen reabrir pasos fronterizos en el Miño, "al menos para trabajadores", porque la economía "está muerta"

Advierten de que "el puente de Tui no da para más" y piden más efectivos de control para habilitar otros pasos

VIGO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y alcaldesas de municipios transfronterizos del sur de la provincia de Pontevedra y el norte de Portugal han protagonizado ese miércoles un acto simbólico para lanzar un 'SOS' y urgir la reapertura de pasos entre ambos países, "al menos para los trabajadores", ya que la economía local "está muerta".

En ese acto simbólico, que ha tenido lugar en el Puente de la Amistad, que une Goián, en Tomiño (Pontevedra) y Vila Nova de Cerveira (Portugal), se han desplegado tres grandes letras, formando el mensaje 'SOS', y han participado los regidores de Tomiño, Tui, Salvaterra, As Neves, Arbo, A Guarda, O Rosal, Melgaço, Valença, Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura y Monçao.

El director de la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza (AECT) Río Miño (integrada por la Diputación de Pontevedra y por la Comunidade Intermunicipal do Alto Minho), Uxío Benítez, ha recordado que los 70 kilómetros de frontera del Miño en el sur de la provincia concentran la mitad del tráfico que se registra en toda la frontera entre España y Portugal.

Según ha incidido, "es la frontera con mayor dinamismo social y económico de toda Europa" y el cierre (actualmente solo se permite el paso en tres puntos entre Galicia y Portugal, uno de ellos en Tui) está ocasionando "graves perjuicios" a los trabajadores y las empresas transfronterizos.

Por ello, ha reinvidicado la "apertura total" y ha lamentado que ésta es una "cuestión de medios" por parte de los gobiernos español y luso, "para tener a GNR y Guardia Civil o Policía controlando los pasos".

"Demandamos que, en esta desescalada, los gobiernos español y portugués se coordinen para que haya coherencia. No tiene sentido, por ejemplo, permitir la apertura de comercios en la Fortaleza de Valença, si no pueden pasar sus clientes de toda la vida", ha proclamado, y ha avanzado que la AECT seguirá manteniendo las reivindicaciones hasta que se responda a su demanda, porque el cierre de los pasos "es algo injusto".

"ECONOMÍA MUERTA"

El vicedirector de la AECT y presidente de la Cámara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira, ha advertido de que los municipios transfronterizos están sufriendo una "injusticia tremenda" al tener cerrados unos pasos que están entre los que tienen más tránsito de toda la frontera.

A su juicio, manteniendo los cierres y concentrando todo el tráfico en la autovía de Tui "no se salvaguarda ni la economía ni mucho menos la sanidad". "Si hubiera más pasos abiertos se podría controlar mejor quién cruza, y con un único paso abierto hay aglomeraciones y filas interminables", ha constatado.

Fernando Nogueira ha lamentado que, desde el cierre de fronteras, la economía local "está completamente muerta" y "solo hay que ser observadores: los cafés y comercios están cerrados, pero no es solo una cuestión de turismo, es de empresas". A ese respecto, ha puesto como ejemplo el caso de Vila Nova, donde hay al menos un 20 por ciento de trabajadores que van desde Galicia.

Por ello, ha urgido la apertura de pasos "al menos para los trabajadores", aunque "lo óptimo" sería la reapertura "total", y ha avanzado que se mantendrán las movilizaciones. Así, los regidores transfronterizos, como protesta simbólica, han apuntado la posibilidad de no acudir al acto de "reconocimiento de fronteras" que cada año se celebra por estas fechas. "No lo haremos mientras no nos escuchen", ha zanjado.

"EMBUDO" EN EL PASO HABILITADO EN TUI

Finalmente, la alcaldesa de Tomiño, Sandra González, ha recordado que, solo por el paso del Puente de la Amistad, cruzan a diario 6.000 coches, de personas que van a comprar, a disfrutar del ocio y a trabajar al otro lado de la frontera. Esos trabajadores procedentes del Baixo Miño tienen que dar ahora rodeos de hasta 100 kilómetros para acudir a las empresas.

"No pedimos ninguna excepcionalidad, sabemos que la salud es lo primero, lo que queremos es que no se repercutan a los trabajadores los costes de no poner a policías o guardias en los pasos transfronterizos", ha subrayado.

Según ha incidido, el único paso abierto en Tui se ha convertido "en un embudo" y "es racional y de sentido común" abrir algún paso más en la frontera "más dinámica" entre España y Portugal, "incluso es mejor sanitariamente". Por ello ha reclamado que, al menos, se abran los pasos con más tráfico, como el de Tomiño y el de Salvaterra, porque "el puente de Tui no da para más".