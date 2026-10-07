Renfe modificará temporalmente el servicio en A Coruña entre el 5 y el 12 de noviembre por las obras en la estación

Archivo - Andén vacío durante el segundo día consecutivo sin operativa en la Estación de Tren de Vigo de Vialia, a 6 de febrero de 2026, en Vigo, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe modificará temporalmente el servicio ferroviario en A Coruña entre los días 5 y 12 de noviembre debido a una nueva fase de las obras que Adif ejecutará en la estación coruñesa y que serán incompatibles con la circulación de trenes.

Según ha informado Renfe en un comunicado, durante ese periodo habilitará un plan alternativo de transporte por carretera y realizará ajustes puntuales en la programación habitual para garantizar la movilidad de los viajeros.

En concreto, los servicios entre A Coruña y Santiago de Compostela de los trenes Regionales, Media Distancia, Avant y Alta Velocidad de las conexiones con Vigo, Ourense y Madrid-Chamartín se realizarán por carretera.

También se prestarán por carretera los trayectos entre A Coruña y Betanzos Infesta correspondientes a los servicios de Media Distancia de las líneas A Coruña-Lugo-Monforte-Ourense y A Coruña-Ferrol.

La compañía ha advertido de que, por necesidades operativas relacionadas con la disposición del material, los últimos servicios del 4 de noviembre y los primeros de la mañana del día 12 también podrían verse modificados.

Renfe recuerda que los transbordos por carretera pueden suponer un incremento de los tiempos de viaje y cambios en los horarios de salida y llegada, incluidas las paradas intermedias.

Por ello, recomienda a los viajeros consultar los horarios con antelación y señala que se podrán realizar cambios y anulaciones sin coste para quienes prefieran modificar su viaje.

Los billetes y la información actualizada estarán disponibles en los canales habituales de Renfe, entre ellos las taquillas, las máquinas autoventa, la aplicación de Renfe, el teléfono 912 320 320 y la página web de la compañía.