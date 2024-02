Una retrospectiva en el CGAC repasa los 50 años de trabajo del pintor Antón Lamazares

La muestra, con unas 230 obras, podrá verse desde el 24 de febrero hasta el 5 de mayo

El Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) inaugura este viernes una de las mayores retrospectivas del pintor lalinense Antonio Lamazares, 'Inda é día (1973-2023)', en la que se repasan los 50 años de creación del artista contemporáneo.

La muestra, que ocupa gran parte de las instalaciones del CGAC, está comisariada por Antonio Gonçalves, que este viernes ha guiado a los medios de comunicación por las 230 obras seleccionadas de la propia colección del artista que conforman la exposición. Podrá visitarse desde el 24 de febrero hasta el 5 de mayo.

En palabras del Comisario, Lamazares lleva a cabo mediante su trabajo "una búsqueda incesante" de las grandes cuestiones de la vida, "convencido de que tal búsqueda le va a proporcionar respuestas que a su vez se traducirán en experiencias potenciadoras de otras empresas".

Esa búsqueda se mueve de lo popular a lo más erudito, desde la vida y la muerte, la religiosidad y la sensualidad, "el gozar de la vida". Una "obra muy singular", ha destacado Gonçalves, de un artista que siempre intenta retratar el mundo que lo rodea desde la "simplicidad".

A partir, ha explicado el propio Antonio Lamazares durante la visita, es el espectador el que "tiene que ponerse a trabajar". "Una parte importante la tiene que desarrollar el propio espectador duante su visita (...). Los cuadros son lo que hay ahí y lo que uno puede ver o quiere ver", ha defendido el pintor lalinense.

"A lo largo de los años ha desarrollado una obra que revela una manera meditada de llamarnos a la contemplación y la sensibilidad atenta", ha remarcado Gonçalves.

SU PROPIO ALFABETO

Lamazares se inspira en lo que le rodea, desde la aldea hasta las vidrieras de Notre Dame en París, donde disfrutó de una beca en los años 80.

El comisario ha puesto el foco en el "gesto" de Lamazares al pintar, "consciente de hasta qué punto este aporta unicidad a sus obras y de como las remite a planos de veracidad en la esencial del hacer primordial".

El culmen de esto es el 'Alfabeto Delfín', un abecedario ideado por el artista con el que incluye textos propios y poesías de otros autores en sus piezas.

Algunos de ellos pueden verse en esta exposición, con obras en las que se integran su adaptación personal de, entre otros, el Padrenuestro, el Cantar de Cantares o el Cantar Espiritual de San Juan de la Cruz, que se completa además con una grabación del cantar recitado por el pintor.

Además, en una de las salas, se muestran algunos de los bocetos de este alfabeto y de otras obras. También el resultado de su colaboración con el poeta Carlos Oroza, que prueba la importancia de la escritura y la poesía en el arte de Lamazares, que referencia también en sus pinturas a Van Gogh o a Velázquez.

Para Gonçalves, este alfabeto "depura el gesto del dibujo con el gesto de la escritura y con la creatividad del gesto que perfora y golpea el soporte de cartón".

"ESTOY VIENDO MI VIDA, MI EVOLUCIÓN"

Asimismo, en la obra de Lamazares el comisario ha destacado su uso del color, "revelador de una aguda sensibilidad cromática". "Sus series siempre reflejaron un desarrollo muy elaborado, que pone de manifiesto su tendencia a componer el espacio y las formas cromáticamente y con equilibrio", ha señalado.

En esta línea, otro de los elementos que más destacan es el uso del barniz, que él mismo ha explicado. "En Galicia llueve mucho y cuando una cosa está mojada, brilla. Suda como las emociones y hay mucho en mi pintura alrededor de eso", ha reflexionado.

"Estoy viendo mi vida. Estoy viendo mi evolución. Unas (obras) me gustan más, otras menos, pero todas lo suficiente como para mantenerlas aquí, que si no, trabajaría sobre ellas (...). Este tipo de exposiciones son necesarias para conocer el trabajo del pintor, no solo una época concreta. Así que estoy muy agradecido y muy contento", ha concluido Lamazares sobre la organización de la exposición.

La retrospectiva se completa con la proyección de un recorrido dialogado por la exposición entre Gonçalves y Lamazares, así como con la película 'Tan antiguo como el mundo', de Nayra Sanz Fuentes y Javier Sanz Fuentes, que se podrá ver el 29 de febrero, el 21 de marzo y el 25 de abril en el Auditorio del museo. Además, el 4 de abril tendrá lugar una conversación entre el comisario de la muestra y el artista, junto a Bernardo Quinto de Almeida y José Luis García Canido.