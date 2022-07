Rey Varela (PP) volverá a ser candidato a alcalde en Ferrol

"No peor momento que vivimos, a cidade ten o peor goberno", asegura

José Manuel Rey Varela volverá encabezar a lista do Partido Popular ás eleccións municipais de 2023 en Ferrol, cidade da que xa foi alcalde.

O actual presidente do PP na cidade (Ferrol, 1975), portavoz municipal do grupo maioritario e deputado autonómico presentou esta mañá de sábado no Comité Executivo da formación a súa proposta de candidatura á Alcaldía, que se ratificará probablemente entre finais de verán e comezos de outono. Será a cuarta vez que Rey Varela lidere a lista do PP.

O líder popular asegura que a súa decisión é "colectiva" porque son: "Moitas as persoas que mo pediron". "Temos a obrigación moral de ofrecerlles unha alternativa ao desgoberno dos últimos anos. Nós somos a alternativa para unir aos que cren que Ferrol se merece e necesita un goberno mellor", asevera.

Rey Varela lembra que o seu partido gañou o tres últimas eleccións municipais. Nas primeiras (2011), fíxoo con 13 edís (maioría absoluta) para gobernar; en 2015, a pesar de ser a forza máis votada (11 actas) non conseguiu os apoios necesarios; e en 2019, con 12 concelleiros, quedou moi preto dunha nova maioría, aínda que o pacto de investidura entre PSOE (8), Ferrol en Común (3) e BNG (2) levouno de novo á oposición.

"Agora, no peor momento que vivimos", sinala Rey Varela, "Ferrol ten o peor goberno: non hai proxecto de cidade, non hai orzamentos, non hai facilidades para a creación de emprego". "Ferrol necesita máis que nunca un goberno para trazar un novo rumbo, sen divisións, un goberno estable, cohesionado e que veña a traballar e a xestionar desde o minuto uno. Un goberno que salga dos ferroláns e que non se deba a ningún partido, só aos ferroláns", remarca.

"Por responsabilidade", o futuro candidato do PP xustifica o seu "paso á fronte" ao ver o "desgoberno dos últimos anos: acordos dun minuto e enfrontamentos durante catro anos".

"Preséntome", engade, "porque mo pide a rúa, os ferroláns e as ferrolás, que confían en min e non podo negarlles a esperanza do cambio que desexan".