Roberto González, exportavoz del sindicato policial SUP, irá en la lista ourensana del PP tras Ana Vázquez

Roberto González. - PERFIL DE X

SANTIAGO DE COMPOSTELA / OURENSE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha cerrado sus listas en Galicia para las elecciones generales, en las que figuran también nuevos nombres. Es el caso de Roberto González, exportavoz del sindicato policial SUP, que los populares han decidido situar de número 2 al Congreso por Ourense.

Así lo han confirmado fuentes populares consultadas por Europa Press, a la espera de que se hagan públicas las candidaturas completas. Los cabezas de lista para la Cámara baja ya eran conocidos: Miguel Tellado (A Coruña), Francisco Conde (Lugo), Ana Vázquez (Ourense) y Julio García Comesaña (Pontevedra).

Asimismo, la conselleira Fabiola García tendrá que abandonar la Xunta al haber sido situada de dos por A Coruña al Congreso. Y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, encabeza la candidatura ourensana al Senado.

En cuanto al resto de candidaturas al Senado también introducen novedades. Fuentes consultadas por Europa Press sitúan al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en la lista coruñesa a la Cámara alta (era senador por designación autonómica); y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, pasará encabezar la de Pontevedra. José Manuel Barreiro continuará en la candidatura al Senado de los populares lucenses.