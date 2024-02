Rueda, abierto a una tasa turística "con condiciones", quiere "ventajas fiscales" desde 2025 para el Xacobeo 2027

Una piscina olímpica en Santa Marta, la rehabilitación del Salón Teatro y un centro de FP de ciencias de la salud: compromisos con Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha anticipado su intención de demandar al Gobierno central "ventajas fiscales" desde el año próximo con el foco puesto en favorecer los patrocinios ligados al Xacobeo de 2027. No en vano, ha argumentado que los años previos y posteriores a la cita jacobea suelen ser los que generan "más expectación".

En un desayuno con unos 600 participantes en Santiago, Rueda ha reivindicado la importancia del turismo y ha defendido que en Galicia se actuó de forma "hábil" para "salir del 'shock' postpandemia, buscando un posicionamiento de tierra "amable y acogedora" que recibe "con los brazos abiertos" al visitante. En este punto, y aunque se mantiene abierto a estudiar la implantación de una tasa turística, ha alertado del riesgo de promover discursos de "turismofobia".

"No es bueno decir que no puede venir más gente, porque Galicia puede pasar de ser considerada un lugar amable a un sitio antipático. Muchísimo cuidado con eso", ha manifestado, aún "consciente" de que en la capital gallega hay que regular "con mucho sentido y cabeza los usos turísticos".

Por ello, ha reiterado que él no se cierra a estudiar la implantación de una tasa turística --que requeriría una regulación autonómica--, si bien ha remarcado que es una propuesta que solo ha realizado el Ayuntamiento de Santiago, aún sin concreción, y que habría que perfilar los detalles para que pudiera materializarse.

En concreto, ha advertido que debería cumplir "dos condiciones": que lo que se recaude "repercuta en el sector turístico" y que "cuente con el consenso" del mismo, y "ser un poco lógicos" en lo que respecta a los excusionistas. "Tenemos que tener la cabeza suficiente y pensar que no es muy justo que pague la gente que viene a un hotel y hace el gasto de la noche, pero que el desembarco de autobuses no tiene ninguna repercusión", ha esgrimido.

DESGRAVACIONES PARA LOS PATROCINIOS

"No me niego a ese planteamiento, pero pensando en que no podemos mandar un mensaje de saturación", ha remarcado, en un escenario en el que también ha subrayado que el Xacobeo de 2027 (y los dos "seguidos" que vendrán luego) marcarán una década en la que Santiago se convertirá en "epicentro cultural".

Al respecto, ha augurado que habrá oportunidades clave en el ámbito deportivo, por lo que ha apelado a promover los patrocinios y, tras recordar que las desgravaciones se cortaron en el segundo ejercicio del último Xacobeo bianual, ha anticipado su intención de demandar al Gobierno ventajas fiscales ya desde el año que viene. "Vamos a luchar por eso", ha garantizado.

COORDINACIÓN AEROPORTUARIA

En su intervención, Rueda también ha advertido que la coordinación aeroportuaria es "una asignatura pendiente" y ha remarcado que Aena debería tener, en ese punto, "un papel clave". "Seguir haciendo cada uno guerra por su cuenta y no pensar en el futuro aeroportuario de Galicia es un error, pero es muy difícil hacerlo cuando hay líneas con apoyos de administraciones", ha reflexionado.

Asimismo, se ha pronunciado sobre el debate de los peajes de la AP-9 y de la AP-53, y la "gratuidad" comprometida por el PSOE, para manifestar que "sería fantástico si fuese verdad" y ha reivindicado la apuesta de su Gobierno por inversiones en infraestructuras sanitarias. "Todas las cosas que se dicen sobre una sanidad tercermundista no son verdades", ha sentenciado, muy crítico con "los planes de choque milagrosos" que ofrecen sus rivales políticos.

EL FOCO EN SANTIAGO: UNA PISCINA OLÍMPICA EN SANTA MARTA

El encargado de abrir el desayuno, en el que también estaban la número dos del PP gallego, Paula Prado, y el presidente provincial del PP de A Coruña y vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo, ha sido el portavoz local, Borja Verea, quien ha enfatizado el papel de Santiago como "capital emocional" de Galicia, y el compromiso de Rueda con la ciudad.

Y cuando este ha tomado la palabra también ha dejado compromisos para la ciudad. Entre ellos, se ha comprometido con el impulso de una piscina olímpica en el complejo deportivo de Santa Marta, para facilitar las competiciones de alto nivel.

Pero también ha dejado sobre la mesa la intención de promover la rehabilitación integral del Salón Teatro y el impulso de un centro integrado de Formación Profesional (FP) ligado al área de ciencias de la salud.

Al hilo de este compromiso, ha explicado que en Galicia hay unos 2.000 alumnos de FP vinculados con ciencias de la salud y ha remarcado la apuesta por desarrollar en Compostela "uno de los polos de FP sanitaria" más importantes, que se complementaría con el universitario.

En cuanto al estatuto de capitalidad, al que la Xunta destina 2,4 millones de euros, Rueda ha defendido que considera que se da "un trato justo", y ha recordado que, como trasladó a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, está dispuesto a considerar un aumento de la cantidad.