Rueda sobre un adelanto electoral en Galicia: "Somos un Gobierno estable que gobierna desde el principio hasta el final"

Publicado 10/07/2019 14:52:05 CET

A CORUÑA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha indicado que el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo va a "intentar" que la "falta de estabilidad" en el Gobierno de España no afecte a Galicia. "Si por algo nos caracterizamos es por ser un gobierno estable que gobierna desde el principio hasta el final", proclamó.

Así ha respondido a preguntas de los periodistas, en A Coruña, en relación a un hipotético adelanto electoral en Galicia influenciado por la situación que se vive en el ámbito nacional con el bloqueo de las negociaciones para la conformación de Gobierno.

"España necesita un gobierno estable al igual que lo tiene Galicia", ha dicho Rueda, que pide "responsabilidad" a Pedro Sánchez, a quien ha hecho un "llamamiento" para que "sea capaz de formar un gobierno" y "no aboque a España a unas nuevas elecciones"

"Vamos a intentar que la falta de estabilidad en España no afecte al Gobierno de Galicia", ha respondido al ser preguntando por si cree que esta situación de inestabilidad a nivel nacional puede afectar a la convocatoria de elecciones autonómicas, que tendrían que celebrarse en septiembre de 2020 si no media adelanto electoral. "Si por algo nos caracterizamos es por ser un Gobierno estable que gobierna desde el principio hasta el final", añadió.

Rueda ha subrayado también que los propios responsables del PSdeG admiten que "Galicia no va a recibir lo que le corresponde" en materia de financiación. "Galicia tiene derecho a esa financiación", afirmó el vicepresidente de la Xunta, quien demandó "no trasladar a los gallegos los problemas que está creando Pedro Sánchez por no formar Gobierno".