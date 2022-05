Rueda tomará posesión como presidente el 14 de mayo tras ser investido solo con el apoyo del PPdeG

El sucesor de Feijóo avanza una gestión marcada por la "continuidad" pero con "nuevas ideas" porque "hay muchísimas cosas nuevas por hacer"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, asumirá el próximo 14 de mayo formalmente lo que ha definido este lunes como "el mayor honor" para un gallego, en referencia a presidir Galicia. Tomará posesión de su cargo tras el pleno en el que será investido como máximo mandatario autonómico solo con el apoyo del PPdeG, ya que BNG y PSdeG han avanzado que dirán 'no' al sucesor de Alberto Núñez Feijóo.

Él, en todo caso, tras la preceptiva ronda de consultas en la Cámara, se ha reunido con el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, y ha trasladado su agradecimiento por haber sido propuesto para presidir la Xunta. Sin dar nuevas pistas concretas sobre su Gobierno, ha avanzado "continuidad" en la gestión porque el Ejecutivo saliente, del que forma parte, hizo "cosas muy buenas".

Pero también ha anticipado "nuevas ideas" para "mejorar" y ha proclamado que "hay muchísimas cosas nuevas por hacer". A su lado ya había avanzado que quiere al actual vicepresidente segundo y responsable de Economía, Francisco Conde, si bien no ha anticipado si prevé preservar el modelo con dos vicepresidencias con el que, en su último mandato, trabajaba Feijóo.

Sí ha anticipado que su objetivo es intentar "ser el presidente de todos los gallegos" con independencia del partido al que voten y que dicha premisa le "obliga" a buscar acuerdos y consensos con la oposición.

Lo tendrá difícil de acuerdo con el mensaje lanzado por sus rivales políticos en esta jornada, aunque el portavoz parlamentario del PSdeG, Luís Álvarez, ha manifestado que los socialistas le "tienden la mano" para "mejorar" sus políticas y que le darán "los días de cortesía mínimos" una vez que se ponga al frente de la Xunta.

"SIN LA LEGITIMIDAD DEL RESPALDO POLÍTICO DEL PUEBLO"

El portavoz socialista había dejado en el aire la postura del voto y dirigentes como el ex secretario xeral de la formación Gonzalo Caballero o el diputado Pablo Arangüena no tardaron en pedir en redes sociales "una posición clara" sobre la necesidad de decir "no" a Rueda, como "partícipe de 13 años de políticas regresivas" con Feijóo al frente.

Poco después, en declaraciones a los medios en un acto en A Coruña, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, confirmó que la postura socialista sería el voto en contra. Ha argumentado que si bien la candidatura de Rueda "es legal", para los socialistas "carece de la legitimidad del respaldo político directo del pueblo gallego".

Así, ha vuelto a calificar la designación de Rueda como nuevo presidente de la Xunta como el resultado de las conversaciones en "una mesa camilla de reparto de poderes entre barones provinciales del PP".

"NO" DEL BLOQUE AL "SECUNDARIO" DE FEIJÓO

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, no ha dado pie a dudas y ha confirmado que los 19 diputados de su grupo votarán 'no' en la votación de la investidura de Alfonso Rueda por ser "el secundario" de Alberto Núñez Feijóo y, por tanto, "corresponsable" de dejar "una Galicia peor que la que había en 2009".

Tras las consultas, Pontón ha avanzado que el Bloque "no va a apoyar" al todavía vicepresidente primero de la Xunta en funciones y que el sentido de su voto será el "mismo" que con Feijóo en 2020: "No".

Para la portavoz nacional del BNG, las razones son "obvias". La primera, que Rueda fue "el secundario" de Feijóo durante 13 años "y, por tanto, corresponsable" de dejar una Galicia "peor" que la que dejó el gobierno bipartito encabezado por Emilio Pérez Touriño en 2009.

"Son responsables desde el PP de conseguir en 13 años que Galicia se haga mas pequeña y que sea un país que tiene un enorme potencial pero que está yendo a menos", ha explicado.

CALENDARIO

El Parlamento de Galicia apurará "al máximo" los plazos previstos para nombrar nuevo presidente de la Xunta y celebrará los próximos martes y jueves, 10 y 12 de mayo, el pleno de investidura de Alfonso Rueda una vez que el pasado viernes Feijóo ha procedido a formalizar su renuncia, ratificada al día siguiente en los boletines de Galicia y España.

El trámite parlamentario se ha activado con la ronda de consultas que tuvo lugar este lunes en la Cámara. Una vez finalizada, Santalices ha ratificado que Rueda, quien además el viernes era proclamado como único candidato a tomar las riendas del PP gallego en el próximo congreso popular, tiene el respaldo del Grupo Popular, con una mayoría absoluta de 42 diputados en el hemiciclo.

Concluidas las consultas, conforme al Reglamento de la Cámara, se abrirá un calendario en el que los tiempos "se apuraron al máximo", según ha recalcado Santalices. Y es que, del plazo máximo de 30 días que marca el texto legal (artículo 136 del Reglamento), se hará esta vez en dos semanas.

El próximo paso a dar será la reunión de la Mesa del Parlamento y de la Xunta de Portavoces el jueves, 5 de mayo, para organizar el pleno de investidura. De este modo, el martes 10 de mayo se celebrará la primera jornada, en la que únicamente intervendrá el candidato. La sesión se retomará transcurridas al menos 48 horas, el jueves 12, con la intervención de los portavoces de los tres grupos con representación en la Cámara --PPdeG, BNG y PSdeG-- y la votación.

Posteriormente, el presidente del Parlamento comunicará el resultado al Rey Felipe VI y se publicará el nombramiento en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y el Boletín Oficial del Estado (BOE). Dos días más tarde, el sábado 14, será el acto de toma de posesión, y Rueda procederá a nombrar a su Ejecutivo.

En la última investidura de Feijóo, en septiembre de 2020, Santalices optó por informar a Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por correo electrónico certificado, a través de firma digital, debido a la situación sanitaria.