Rueda avanza que el peso de vivienda será "visible" en su nuevo Gobierno, sin cerrar si habrá consellería específica

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha avanzado este jueves que el peso reforzado de las políticas de vivienda adquirirán una dimensión "visible" en el "organigrama" de su nuevo Gobierno, aunque ha evitado revelar si creará una consellería específica para la materia pese a ser preguntado de forma expresa.

"Por supuesto que la vivienda, igual que otros aspectos que considero muy importantes, tendrán una especial incidencia, y será visible en el organigrama del nuevo gobierno, pero no quiero adelantar nada más", ha defendido, al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, en funciones desde las elecciones del pasado 18 de febrero.

Sin dar más pistas, Rueda, quien en los últimos días ha dejado la puerta abierta a crear alguna nueva consellería o dirección xeral, ha reiterado la apuesta de su Ejecutivo por el impulso a la vivienda --entre los compromisos para los primeros cien días está la licitación de 375 viviendas de promoción pública, las iniciales de las 4.200 previstas para la legislatura--.

Ante la insistencia de los periodistas acerca de si se plantea desdoblar algún departamento y crear una consellería específica para las política en materia de vivienda, ha respondido que "cada cosa a su tiempo". Eso sí, ha aludido al programa electoral con el que concurrió el 18F y ha indicado que la vivienda tendrá "muchísima importancia", de acuerdo con lo que "necesita".

"No es que no la tuviese hasta ahora, creo que la tenía, pero ahora se concederá a las políticas de vivienda una atención redoblada", ha proclamado, antes de matizar que esto no "prejuzga nada" en lo que respecta a la "estructura" del departamento o a la actividad del futuro Ejecutivo autonómico.

"Pido un poco de tiempo y un poco de paciencia entendiendo su impaciencia lógica desde el punto de vista informativo", ha zanjado.