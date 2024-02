Rueda avisa a Sánchez antes de su visita: "Galicia tiene dignidad" y "ni de broma" aceptará "ser menos que nadie"

Pide "ayuda", con el foco en el partido de Jácome, para no depender de nadie que le haga "chantaje" con un diputado

OURENSE, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, se ha anticipado a la visita a Ourense que protagonizará este sábado el jefe del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, así como "a sus socios" del BNG, "tan bravos en Galicia y tan mansos en Madrid", para lanzar un aviso "alto y claro": "No queremos ser más que nadie, pero menos ni de broma".

"Galicia tiene dignidad y no va a tolerar lo que quiere hacer el PSOE con la complicidad del Bloque", ha advertido en el primer mitin de la campaña hacia las elecciones autonómicas del 18 de febrero, celebrado en un polideportivo de San Cibrao das Viñas (Ourense), en el que, según la organización, se han reunido medio millar de asistentes.

Tras quejarse de los "insultos" recibidos en un debate electoral celebrado en esta jornada (no lo citó, pero se refería al de la Cadena SER, al que acudió el portavoz parlamentario, Alberto Pazos Couñago, además de los candidatos de BNG, Ana Pontón, y de PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro) e ironizar con que su madre se preocuparía "mucho" de haberlos oído, ha prometido que él no hará campaña así.

Y ha pasado a una de sus ideas fuerza de la campaña, los ataques al Gobierno central y a Sánchez, quien, además, visita Ourense este sábado. Frente a los "chantajes" a los que, ha afirmado, se deja someter el presidente del Gobierno, Rueda ha afirmado que él solo quiere "pactar con la gente" a la que pide el voto. "No estoy esperando a juntarme con otros que ya saben que van a perder para ver si suman", ha dicho.

Todo ello, antes de proclamar: "Dios nos libre de lo que estamos viendo en España, de ese espectáculo diario donde aprueban in extremis lo que le ponen los de siempre, que están en Waterloo y que lo están chantajeando. Dios nos libre de que eso se traslade a Galicia. Y para eso son estas elecciones porque la alternativa es esa: un PSdeG absolutamente servil a Sánchez, que le dice amén haga lo que haga".

También ha parafraseado a Sánchez, quien afirmó en otra visita a la comunidad, que con Besteiro Galicia "no rueda, vuela", para replicar que le diría al presidente del Gobierno "las dos cosas": "Galicia vuela y rueda", en alusión a uno de los lemas electorales de los populares.

DEJAR A DEMOCRACIA OURENSANA SIN OPCIONES DE "CHANTAJE"

Pero también ha pedido el apoyo ciudadano para evitar "chantajes" en el propio territorio gallego y con la característica diferencial de Democracia Ourensana en una provincia en la que hay encuestas que dan posibilidades al partido que dirige el alcalde de la capital de As Burgas, Gonzalo Pérez Jácome, de entrar en el Parlamento de Galicia con un escaño.

"No quiero depender de nadie que nos haga chantajes y que crea que con un diputado condiciona todo lo demás", ha sentenciado, en velada referencia a DO, formación con la que los populares alcanzaron un pacto tras las municipales que permitió a Jácome ser investido alcalde a cambio de que el PPdeG pudiese preservar el poder en la Diputación.

"Esto es un asunto muchísimo más serio, la política es más seria, es rigor, es gestión. No es decir ocurrencias todo el rato a ver si llamo la atención y la gente me vota. No, esto tiene un recorrido muy corto y al final no vale de nada", ha sentenciado el jefe de filas del PPdeG.

En este punto, ha recordado que el PP de Ourense "nunca" ha fallado en mayorías absolutas previas tanto de Alberto Núñez Feijóo --que sumó cuatro consecutivas desde 2009-- como en las de Manuel Fraga, y ha vuelto a pedir "ayuda" a los suyos. "No me llega con ganar, si no tenemos los 38, pierde Galicia", ha asegurado.

COMPROMISO CON APOYAR A LOS EMPRESARIOS

En la localidad que alberga el polígono industrial de referencia en Ourense, Rueda ha recalcado que él pretende cumplir los compromisos que incluye su programa electoral, que se han incorporado porque hay "dinero" para poder materializarlos.

"Si no, yo podría llegar aquí y decir que para solucionar el problema de la vivienda voy a comprar 20.000 pisos. ¿Y quién me los va a vender? ¿Y si no me los venden? ¿Los expropio? ¿Se los quito a la gente?", ha preguntado.

Y ha comprometido que, si continúa al frente del Gobierno gallego, la Xunta continuará apoyando a los empresarios, "dando ayudas y siendo ágiles para concederlas". También ha prometido "crear suelo industrial y corregir los fallos" que se puedan producir.

En este punto, ha remarcado que Galicia, a diferencia de la autosuficiencia que proclama el BNG, "necesita la ayuda de todo el mundo, como los demás necesitan de ella". Y ha concluido que esa es la Galicia "amable" que "se siente parte de España", convencido de que el PPdeG tiene el apoyo de su ciudadanía porque es "el partido que más" se le parece.

MEDIO MILLAR DE ASISTENTES, EMPANADA Y 'FOTO' CON BEBÉ

La encargada de abrir el acto, que reunió en el pabellón de San Cibrao das Viñas (Ourense) a unas 500 personas, según los datos de la organización, ha sido la alcaldesa de la localidad y vicepresidenta de la Diputación, Marta Novoa, quien ha reivindicado el compromiso de los populares con la provincia y ha cargado contra BNG, PSdeG y, de forma velada, también contra Democracia Ourensana (DO).

Tras definirse como "la primera militante de un "ejército tremendo" que contribuirá a la primera mayoría absoluta de Rueda, Novoa ha advertido que los ourensanos no quieren a un partido que "quiere separar Galicia de España", en alusión al Bloque, pero tampoco al PSOE ni a Pedro Sánchez. "¡Lo queremos fuera!", ha gritado uno de los asistentes.

Pero también ha rechazado un partido "de salvadores", en referencia a DO, que prometa que llevará "todo" a la provincia, cuando eso, ha dicho, es lo que hará el PPdeG.

Tras Novoa y antes del presidente provincial, Luis Menor, ha intervenido la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, también cabeza de cartel de los populares por la provincia, Elena Rivo, quien ha garantizado al líder del partido que Ourense "no" le va a fallar.

Y si el mitin arrancaba con Rueda realizando una de las fotografías que nunca falla en campaña --la imagen con un bebé--, ha finalizado como es 'tradición' en San Cibrao, con la organización animando a los asistentes a no marcharse porque, al otro lado de una cortina que dividía espacios en el pabellón, había una serie de mesas corridas con Ribeiro, empanada, y pan con queso y jamón.

Un "pincho" de confraternización a la vieja usanza que fue interpretado por alguno de los asistentes como una garantía de no 'pinchar'.