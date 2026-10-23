Rueda compara los disturbios de A Coruña con otros en Europa, ve "una estrategia" y avisa: "Ojo con los tibios"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (izquierda), junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en el 'Foro Ancares. Los retos del Noroeste', celebrado en Ponferrada (León). - JCYL

Recalca su apoyo "sin ninguna fisura" a las fuerzas de seguridad

SANTIAGO DE COMPOSTELA / PONFERRADA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a condenar este viernes los altercados registrados en A Coruña esta semana, que ha comparado con "disturbios" registrados en otras zonas de Europa, escenario tras el que ha percibido "una estrategia". Ante ella, ha lanzado un aviso: "Ojo con los justificadores y con los tibios que se ponen de perfil".

Es un mensaje que ha lanzado en el marco del tercer 'Foro Ancares, los retos del Noroeste', que organizan Diario de León y El Progreso, con patrocinio de Banco de Sabadell, y que se ha celebrado en Ponferrada. Rueda ha estado acompañado del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Rueda se ha declarado "francamente preocupado" por lo sucedido en A Coruña y ha esgrimido que "es fácil entrever" que "hay una estrategia", dado que "se parecen mucho" los disturbios registrados en la ciudad herculina a los de otras partes de Europa.

"No solo en la coincidencia en el tiempo, sino en las estéticas de los que son más violentos en esos disturbios. Te puedes ir a Milán, a París o a A Coruña el otro día. Es que ahí hay algo organizado que nos tiene que preocupar mucho", ha esgrimido.

También ha apelado a "no normalizar" la situación "como si fuera un virus que hay que pasar y que ya se curará" o "una ola que llega, explota y luego, cuando se va, nadie se acuerda que estuvo". "Esto es una estrategia y tenemos que ser clarísimos diciendo que, de ninguna manera, ni lo queremos, ni lo vamos a tolerar", ha sentenciado.

APOYO "SIN NINGUNA FISURA" A LA POLICÍA

En su intervención, ha asegurado entender que haya "un descontento", pero ha advertido que dicho "descontento" no justifica actos "violentos". Así, ha reiterado su "absoluto apoyo, sin ninguna fisura, a las fuerzas y cuerpos de seguridad", frente a quienes "se empeñan en ponerlos en duda y criminalizarlos".

"Y después, tolerancia cero con estos actos. Si no somos firmes desde el principio, todo esto seguirá avanzando porque ni es casual, ni va a ser cosa de un minuto, ni está desorganizado", ha sentenciado Rueda, quien ha apuntado a la postura manifestada por dirigentes del BNG ante esta coyuntura.

FERNÁNDEZ MAÑUECO TAMBIÉN CONDENA "LA VIOLENCIA"

También Fernández Mañueco ha condenado este viernes "la violencia que se vive en las calles" y ha pedido a la Administración de Justicia que actúe ante esta situación.

"No hay nada que justifique que se produzca una reacción violenta como la que estamos viendo", ha recalcado, para añadir que este es "el signo de los tiempos", por lo que las administraciones públicas deben trabajar "desde la sensatez" para escuchar las preocupaciones de la calle y dar respuesta "desde la cercanía" a cada uno de los problemas y de las inquietudes.

Fernández Mañueco ha insistido en que nunca se puede justificar la violencia por muchas inquietudes que puedan existir. "La hemos sufrido a lo largo de los primeros años de la democracia, las primeras décadas de la democracia. Y la ganamos, derrotamos con las armas del Estado de Derecho. Desde luego, en este caso, lo único que puedo decir es que se actúe contra la violencia por parte de la Administración de Justicia", ha concluido.