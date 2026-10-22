Rueda da a entender que el ajuste por la salida de Fabiola García será limitado: "El Gobierno funciona perfectamente"

Rueda, acompañado de Lorenzana, atiende a los medios. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha reafirmado este jueves en que su Gobierno "funciona bien" y en que está "satisfecho" con el mismo, dando a entender que la remodelación forzada por la salida de la conselleira de Política Social, Fabiola García, para ir de dos en la lista del PP al Congreso por A Coruña, tendrá un alcance limitado.

En declaraciones a los periodistas tras participar en un acto en Santiago, Rueda ha admitido que aún está "dándole vueltas" al relevo de García, que tiene que ser inminente, toda vez que su cargo es incompatible con concurrir en las listas electorales de las generales del próximo 29 de noviembre.

"Creo que fue una magnífica conselleira, y deja mucho trabajo hecho. Pero también muchos proyectos en los que hay que seguir trabajando. Por tanto, intentaremos buscar a una persona que esté a su altura. Y si puede ser, siempre hay que intentar que los que vienen después mejoren a los que estaban", ha trasladado.

Sobre si agotará el plazo --formalmente García aún podría sentarse en el próximo Consello de la Xunta si el PP no registra antes las candidaturas el lunes--, Rueda ha apuntado a la semana que viene para que el relevo de la conselleira ocupe su cargo, pero ha establecido un matiz, dando a entender que el "anuncio" de su nombre podría producirse antes.

"Una cosa es el anuncio y otra, la toma de posesión. Pero antes de la semana que viene el relevo formalmente no se va a producir", ha aseverado, antes de ser preguntado acerca de si aprovechará la crisis provocada por las listas populares para introducir algún otro cambio en su Gobierno.

"Yo digo siempre que estoy muy satisfecho con el Gobierno y este cambio, igual que pasó ya una vez anterior, viene determinado por Alberto Núñez Feijóo, que conoce perfectamente, por obvias razones, a gente que ya trabajaba con él y siguió trabajando conmigo, cree, y yo estoy de acuerdo, que pueden ser útiles y aportar mucho en sus nuevos cometidos. De ahí vienen los cambios", ha argumentado.

Y ha vuelto a insistir en que considera que su Ejecutivo "funciona bien". "Siempre podemos mejorar y debemos mejorar, pero estoy muy satisfecho con como es el Gobierno, aunque muchas veces se producen estos cambios un poco forzados porque hay conselleiros que son reclamados en otros lugares. Pero el Gobierno para mí funciona perfectamente", ha recalcado.

Ante la reiteración de los periodistas, que le han interpelado acerca de si eso significa que el ajuste se limitará al recambio de la actual titular de Política Social, ha evitado aclararlo expresamente, pero se ha referido a sus palabras anteriores, cuando afirmó que su Ejecutivo "funciona bien", para subrayar: "Creo que estoy dando una pista con lo que estoy diciendo".

¿Y EN EL PARLAMENTO DE GALICIA?

Sobre a quién le gustaría situar en la Presidencia del Parlamento de Galicia --aunque Miguel Santalices mantendrá el acta y el cargo hasta los comicios, al igual que Julio García Comesaña (secretario de la Mesa y cabeza de cartel al Congreso por Pontevedra)--, Rueda ha replicado que "hay cantera tanto en el Gobierno como en el Parlamento".

Además, ha agregado que no es un cambio "en el que las fechas apremien tanto como en el caso del relevo en el Gobierno". Y ha resaltado que se trata de dos relevos en el órgano rector de la Cámara, que abandonarán tanto Santalices como García Comesaña.

Pero ha manifestado que "dentro del grupo parlamentario hay cantera y gente que está haciendo un muy buen trabajo". "Viendo las opciones que hay a mí me transmite mucha tranquilidad también como presidente del grupo parlamentario", ha dicho, convencido de que lo importante es que "la gente cuando vea los cambios" considere que "se acierta" y que sigue habiendo "buenos representantes en una institución tan importante".

Sobre si Raquel Arias, vicepresidenta primera de la Cámara, daría un buen perfil, ha insistido en que "afortunadamente hay cantera" y "varias personas darían un buen perfil". "Hay gente con experiencia, y gente que no tiene tanta, pero viene pegando fuerte", ha indicado, sin dar más pistas acerca de si preferiría a un hombre o a una mujer para el puesto. "Creo que es más urgente por las fechas pensar en el relevo del Gobierno, ha zanjado.

EL PPDEG DESTACA A LOS INTEGRANTES DE LAS LISTAS

Este jueves también ha convocado a los medios la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, quien ha destacado de los distintos nombres que han trascendido de las candidaturas populares --no solo García y Santalices, sino también los cabezas de cartel (Miguel Tellado, Francisco Conde, Ana Vázquez y García Comesaña)-- su "reconocida capacidad de trabajo y vinculación con Galicia".

"Son gallegos que han demostrado que lo dan todo por Galicia y que van a representar a Galicia en este cambio que necesita España con Feijóo al frente. Todos ellos, y el resto de integrantes de las listas, serán los encargados de que Galicia tenga lo que se merece y Pedro Sánchez le está hurtando", ha zanjado Prado.