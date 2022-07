Rueda defende a supresión da Tarxeta Básica: "Naceu cando non era posible traballar, agora a situación cambiou"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, volveu insistir en que a Xunta suprimiu a Tarxeta Básica, que facilitaba axudas económicas a familias en situación vulnerable para comprar produtos de alimentación, hixiene ou farmacia, porque "naceu nun momento no que non era posible traballar" --xa que foi posta en marcha no ano 2020 --, con todo, engadiu, "agora, afortunadamente, a situación cambiou".

"Naquel momento non había mobilidade e non había posibilidade de traballar. A razón dese apoio xa non existe, por tanto esa excepcionalidade xa non está e esa é a razón de que se suprima esa axuda, que naceu nunha situación na que moita xente non podía traballar e xerar ingresos", manifestou.

En declaracións aos medios nunha visita á nova UCI do Hospital de Santiago de Compostela, Rueda recoñeceu que "a situación segue sendo difícil", pero, matizou, "o que queira traballar, se hai postos de traballo, pode facelo; non é como antes".

Por este motivo, xustificou que se suprima esta axuda, pero defendeu que "se manteñen todas as demais e proporanse outras novas en función dos acontecementos". "A Xunta mantén axudas para persoas que están nunha situación complicada", reivindicou.