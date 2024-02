Rueda promete buscar "consensos" con el diputado de DO en los asuntos ourensanos: "Por intentarlo no será"

Acude a la junta de la gestora provincial para "agradecer" el apoyo y promete cumplir las "muchas" medidas del programa que afectan a Ourense

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha prometido este jueves que gobernará "para todos" y espera poder conseguir "consensos" en el Parlamento gallego con el diputado conseguido por Democracia Ourensana (DO), Armando Ojea, en asuntos relacionados con la provincia de Ourense.

"Por intentarlo no será", ha dicho Rueda, en declaraciones a los medios antes de entrar en la junta de la gestora provincial del partido, a la que ha acudido para "agradecer" el apoyo de los ourensanos al PP en las elecciones autonómicas del pasado domingo, 18 de febrero.

Preguntado sobre el papel que jugará DO, el partido del alcalde de la ciudad de As Burgas, Gonzalo Pérez Jácome, toda vez que no será decisivo en las votaciones, el líder del PPdeG ha respondido que buscará "gobernar para todos, y eso incluye, por supuesto, a los votantes de Democracia Ourensana".

A pesar de que esta formación, con un diputado, no consiguió el objetivo de condicionar el futuro gobierno de la Xunta, Rueda les ha mostrado su "respeto" y por ello le gustaría "intentar recabar el apoyo de todo el mundo", aunque ha reconocido que "va a ser difícil".

"Por intentarlo no será. La otra parte tendrá que decidir qué papel quiere jugar una vez que está claro que decisivo no va a ser", ha sentenciado, acompañado del presidente de la gestora provincial, Luis Menor.

También a preguntas de los medios de comunicación, Alfonso Rueda no ha desvelado si contará con algún ourensano para su futuro gobierno. El todavía presidente de la Xunta en funciones ha insistido en que esta semana es "de agradecer" y "de disfrutar" de los resultados.

"A partir de ahora empezaremos a pensar en el gobierno y, conforme se vayan sabiendo nombres, iremos haciéndolos públicos y explicando las designaciones. Pero, por ahora, sinceramente no estamos en eso", ha zanjado.

"UNO DE CADA DOS" VOTOS EN OURENSE

Rueda ha acudido este jueves a la misma ciudad donde cerró la campaña el pasado viernes por la noche, con "más de 4.000 personas" en el pabellón de Os Remedios. "La movilización fue enorme", ha constatado, no sin antes destacar que en la provincia el PP consiguió un 49,9% del voto el pasado domingo, "uno de cada dos" sufragios emitidos y el "segundo mayor" porcentaje de las cuatro provincias, solo superado por el de Lugo.

"Por lo tanto, es muy de agradecer", ha dicho, para seguidamente recordar que tuvieron "casi 3.000 votos más" que en 2020 y "casi 20.000 votos de diferencia" con respecto a los que sumaron el PSOE y el BNG.

Y, tras este apoyo, Rueda ha asegurado que "toca cumplir" con el programa del PPdeG, que consta de 872 propuestas para toda Galicia, de las cuales "muchas afectan directamente" a la provincia de Ourense.