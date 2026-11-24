Reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presdiente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá en el próximo pleno del Parlamento, que tendrá lugar los días, 1 y 2 de diciembre, a las preguntas de la líder del BNG, Ana Pontón, sobre los cambios en el canon eólico, y del del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, sobre su relación con el Gobierno central.

En la sesión plenaria, que tendrá lugar después de las elecciones generales que se celebran este domingo, día 29 de enero, comparecerá la conselleira de Vivienda e Planificación das Infraestruturas, María Martínez Allegue, para presentar las propuestas de su departamento para facilitar el acceso a la vivienda.

Así lo han avanzado este martes los grupos tras la reunión de la Xunta de Portavoces, en la que han explicado que también se ha fijado de plazo hasta el próximo 9 de diciembre para que los grupos presenten sus propuestas para la renovación de la plaza de magistrado del TSXG pendiente, así como para la elección de tres senadores por designación autonómica --dos del PP y uno del BNG--.