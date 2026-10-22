Rueda urge que el nuevo Gobierno acometa la planificación eléctrica o cualquier avance industrial "será una quimera"

Rueda participa en el 'Encontro 40º aniversario Expansión Galicia'. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este jueves la importancia de que el nuevo Gobierno central que salga de las urnas del próximo 29 de noviembre acometa "con mucha urgencia y 'sentidiño'" la planificación eléctrica, convencido de que no hacerlo, cualquier deseo de avance industrial "será una quimera, un hablar por hablar".

Lo ha manifestado en el marco del 'Encontro 40º aniversario Expansión Galicia', en el que también ha celebrado que se 'desatasque' el avance del sector eólico a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo, dado que la situación que se daba "no tenía razón de ser". "Las nuevas energías hay que aprovecharlas", ha apelado, antes de subrayar que, siempre con el control medioambiental requerido.

Más allá, el presidente autonómico, que estuvo acompañado de los conselleiros de Economía, María Jesús Lorenzana, y de Emprego, José González, ha puesto en valor el papel de Galicia como un territorio "estable, competitivo y atractivo" para las inversiones empresariales en el actual contexto económico e internacional.

Rueda ha reivindicado que, en "momentos tan convulsos" como los actuales, Galicia "ofrece certezas" gracias a su estabilidad institucional y la previsibilidad presupuestaria, elementos diferenciadores para el crecimiento en la comunidad y para "facilitar que los inversores se instalen en Galicia".

En este sentido, ha recordado que Galicia contará un año más con presupuestos aprobados "en tiempo y forma para" el próximo ejercicio 2027, alcanzando una cifra récord de 15.158 millones de euros sin necesidad de recurrir al endeudamiento por cuarto año consecutivo, "blindando los servicios básicos" y atajando problemas como el de la vivienda.

"ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS"

El presidente también ha apelado a no dejar pasar ninguna oportunidad económica con un "estricto cumplimiento de las normas", y ha apuntado al clima de confianza en los principales indicadores económicos de Galicia, destacando "los niveles históricamente bajos de desempleo alcanzados el pasado mes de septiembre, los récords de afiliación a la Seguridad Social y la tendencia positiva de las exportaciones gallegas", que acumulan tres años consecutivos superando la barrera de los 30.000 millones de euros.

Para seguir consolidando este "dinamismo" económico, Rueda ha resaltado la "firme apuesta" de la Xunta por la I+G+i en el tejido productivo. Ha aludido a la reciente aprobación de la 'Estratexia Galega de Innovación Empresarial 2026-2028', que movilizará 400 millones de euros para "extender la innovación a todas las empresas gallegas y mejorar su competitividad".

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SAIC

En el encuentro, el jefe del Ejecutivo autonómico ha insistido en "la oportunidad histórica que supone la transición energética para la comunidad y también para las empresas". Así, ha abogado por lograr un impacto directo de la generación de energía renovable en la industria gallega.

Asimismo, ha puesto como ejemplo del interés internacional por Galicia la futura implantación del grupo automovilístico SAIC en Ferrolterra y ha destacado el plan autonómico para habilitar 12 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial hasta el año 2030, con una inversión superior a los 440 millones de euros, para posibilitar el asentamiento de nuevas empresas o el crecimiento de las existentes.

Rueda ha enfatizado, además, que el verdadero motor de la economía reside en las personas, por lo que defendió abordar "sin demagogias" las bajas laborales, trabajar para cubrir puestos "que ahora tienen mucha demanda", y una estrategia integral orientada a "retener talento y atraer al que está fuera".

INFRAESTRUCTURAS CLAVE

Para alcanzar el pleno rendimiento del potencial gallego, el titular del Ejecutivo autonómico ha incidido en la necesidad de contar con el apoyo del Ejecutivo estatal en la ejecución de infraestructuras estratégicas.

Entre ellas, además de una planificación eléctrica que dé respuesta al crecimiento de los proyectos industriales previstos en Galicia, ha demandado el desarrollo definitivo del Corredor Atlántico y el "firme impulso" de las conexiones ferroviarias de alta velocidad pendientes --con especial énfasis en el tramo Vigo-Oporto, en el que urge agilizar la Salida Sur de Vigo--.