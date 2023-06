Sanidad anuncia un aumento hasta 11.600 de las plazas en Formación Especializada para 2024, 638 de ellas en Galicia

Rueda asegura que "no es suficiente" con aumentar el número de plazas, sino que es necesario "cambiar los criterios de docencia"

El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado aumentar las plazas en Formación Sanitaria Especializada (FSE) en un 4 por ciento, convocando un total de 429 nuevas plazas, hasta las 11.600 según ha anunciado el ministro de Sanidad, José Miñones, en rueda de prensa este jueves. De ellas, un total de 638 estarán en la comunidad gallega, conforme a los datos de la Xunta de Galicia.

En total, en el conjunto del Estado se ha alcanzado la cifra de 11.600 nuevas plazas, 8.767 de Médico Interno Residente (MIR), 217 más que en 2022; y 2.106 de Enfermero Interno Residente (EIR), lo que supone un incremento del 7,4 por ciento con respecto a 2022, cuando la cifra fue de 1.961.

El examen será el 20 de enero de 2024, a fin de que se pueda comenzar la selección en abril. "La oferta vuelve a ser de récord, histórica", ha expresado Miñones, para añadir que el objetivo es "reforzar el sistema sanitario público con la formación de los que serán en el día de mañana los profesionales sanitarios".

En cuanto al MIR, Miñones ha destacado que se han convocado un total de 2.489 de Medicina de Familia y Comunitaria, 34 más que el año pasado (2.455), año en que quedaron un total de 131 plazas vacantes de la especialidad.

Al respecto, ha adelantado que Sanidad y las CCAA están estudiando "diferentes vías" para solucionar este problema, alegando que no es "un problema de número", y ha apostado por "ir viendo la casuística particular de cada CCAA", ya que "hay muchas comunidades donde no quedan vacantes". Así, ha recordado que Castilla y León y Galicia alcanzaron el mayor número de plazas desiertas, por lo que "la dispersión podría ser un factor que afecta mucho a la hora de elegir".

En este punto ha recordado que el Ministerio ha puesto en marcha otros mecanismos para paliar este déficit, como la jubilación activa, a la que se han adherido más de 300 personas. "Teniendo en cuenta el número de médicos que realmente podían hacerlo, el porcentaje de personas que han decidido adherirse a este programa está en el 93 por ciento", ha detallado.

Asimismo, el ministro se ha mostrado en contra de modificar la nota de corte para entrar en la carrera de Medicina, ya que "no es la solución", aunque se ha modificado el procedimiento para obtener la nota, de forma que ahora es preciso obtener 37 preguntas correctas de 200.

En cuanto al sistema electrónico de elección de plazas, el ministro ha puesto de relieve que ha "agilizado" y ha permitido "un muy buen resultado" en el proceso, manifestando que el 67 por ciento de los MIR eligen alguna de sus tres primeras preferencias, según ha comprobado el propio Ministerio.

ESPECIALIDAD DE URGENCIAS

Preguntado por la especialidad de Urgencias, Miñones ha aclarado que no se ofertará en la convocatoria de 2024, sino en la de 2025-2026. "Vamos a agilizar todo el procedimiento para poder hacerlo en menos de un año en lugar de en dos. Ahora tenemos que hacer las alegaciones del documento de consulta pública; después, realizar el Real Decreto correspondiente para luego aprobarlo en Consejo de Ministros y, finalmente, sentarnos con las sociedades científicas", ha explicado, para estimar que el Real Decreto estará listo "una vez pasado el verano, en septiembre u octubre".

Asimismo, ha aclarado que, una vez se apruebe este Real Decreto, aquellas personas que trabajan ahora en Medicina de Urgencias podrán adherirse al mismo.

Sobre este punto, la Xunta ha recordado que solicitó la inclusión en la próxima convocatoria de plazas de esta nueva especialidad, a lo que obtuvo una respuesta negativa por parte del Gobierno de España que impedirá que los primeros residentes de esta especialidad puedan empezar a formarse antes de 2025.

Por otro lado, el ministro de Sanidad ha anunciado que actualmente dos grupos de trabajo están "estudiando y valorando" las especialidades de Genética y el de Enfermedades Infecciosas, si bien ha recordado que, según el Real Decreto de Especialidades, tiene que darse el apoyo tanto de las sociedades científicas como de las CCAA en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para llevarlas a cabo.

Sobre la propuesta de Feijóo de aumentar en 1.000 las plazas de Medicina de Familia, Miñones ha zanjado que "hay que ser realistas". "Lo primero que hay que hacer es conocer cómo funciona el sistema", ha afirmado, para deslizar que Feijóo confunde plazas MIR con las de FSE. "Hay que preguntarse ¿están las CCAA de acuerdo y preparadas para ofertar ese número de plazas? ¿Tendríamos alumnos suficientes?", ha finalizado, para añadir que "la presentación de la política de sanidad de Feijóo es demagógica total", ya que "cojea por todos lados".

POSTURA DEL GOBIERNO GALLEGO

En una nota de prensa tras la reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, la Xunta ha destacado que el Servizo Galego de Saúde ha presentado la mayor oferta hecha hasta ahora en Galicia, con 638 plazas, 18 más que en la oferta del año 2022. Además, ha indicado que estas plazas se financian integramente con recursos de la Comunidad, lo que supone una inversión anual de 70 millones.

La Xunta ha señalado que, un año más, la comunidad gallega continúa incrementando el número de plazas ofertadas respecto de la anterior convocatoria, consolidando la oferta del 100% de las plazas acreditadas en especialidades como Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría, Medicina Interna, Psiquiatría, Psicología Clínica o Enfermería especialista en salud mental.

El Gobierno gallego también ha indicado que en esta convocatoria obtuvo la acreditación de 13 nuevas plazas formativas, cuyos destinos serán los centros sanitarios de las áreas de Vigo, Ferrol, Santiago-Barbanza, A Coruña-Cee, y Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.

CRÍTICAS DEL PRESIDENTE DE LA XUNTA

También se ha referido a la nueva convocatoria MIR el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien aunque desconocía "los detalles", sí ha dicho este jueves que "no es suficiente" con aumentar el número de plazas.

"También es necesario cambiar los criterios de docencia", ha insistido, al ser preguntado al respecto en rueda de prensa, porque "hay muchos centros de salud donde podrían estar formándose", pero la normativa exige que haya al menos cuatro profesionales trabajando para poder acoger residentes.

Si esto se flexibiliza, "lo aplaudiremos". "Si no, le recordaré (al ministro José Miñones) que es un acuerdo incompleto", ha advertido Rueda.