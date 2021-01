Sanidade anticipa medidas más duras para Santiago y A Coruña

La Praza do Obradoiro, con la Catedral de Santiago de Compostela, a inicios del mes de julio.

La Praza do Obradoiro, con la Catedral de Santiago de Compostela, a inicios del mes de julio. - EUROPA PRESS - Archivo

El foco está en la reunión del viernes, que revisará las medidas ya pasadas las fiestas navideñas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades de Santiago y A Coruña tendrán que enfrentarse a medidas más duras para el control de la pandemia si la tendencia negativa que registran no cambia antes de que el grupo de expertos que asesora a la Xunta para combatir la covid-19 se vuelva a reunir el viernes.

"El comité clínico propondrá medidas restrictivas en Santiago y A Coruña, a la vista de los datos epidemiológicos de los últimos días. De seguir esta tendencia al alza, el próximo viernes se establecerán medidas concretas más duras", han anticipado fuentes de Sanidade, al término de la reunión de este comité.

A la puerta del Día de Reyes, el comité clínico también ha decidido fijar una especial vigilancia en los ayuntamientos de las comarcas de A Coruña y Santiago, en las que los datos han empeorado significativamente en los últimos días.

En cuanto a la capital gallega, su alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, afirmó en esta misma jornada que, aunque había una cierta "ralentización" en los casos no se podía hablar de "estabilización" y remarcó que la situación en la ciudad es "delicada y cambiante". Por ello, vaticinó que no habría "grandes cambios" en las restricciones, como ha sucedido.

Sin embargo, del comité clínico sí ha salido la advertencia de que la evolución en esta ciudad y en A Coruña no es buena, por lo que --si no cambia la tendencia y aunque por el momento sus restricciones no varían (ambas están en nivel medio, con movilidad restringida pero horarios más amplios, por ejemplo, en hostelería)-- sus restricciones podrían empeorar.

REUNIÓN EL VIERNES

Tras el encuentro de este lunes, en el que se ha decidido reabrir la movilidad excepcional solo el Día de Reyes y extender el cierre perimetral de la Comunidad hasta el 11, el foco estará ahora en la reunión de este viernes, en la que habrá una revisión general de las medidas tras las fiestas navideñas.

En los últimos días la evolución epidemiológica no ha sido favorable, pero por el momento la Xunta --sustentándose en la recomendación del comité clínico-- ha decidido esperar a la reunión del viernes para revisar las restricciones.