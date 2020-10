Sanidade cifra en el 2,25% el seguimiento de tarde de la huelga de médicos en Galicia, mientras CESM lo eleva al 60%

El sindicato reconoce una participación "dispar", pero destaca que la cirugía "prácticamente se paralizó" en Lugo, Ferrol, Ourense y O Salnés

La Consellería de Sanidade ha calculado que tan solo el 2,25% de los médicos llamados a la huelga en Galicia la han secundado en el turno de tarde, una cifra muy dispar a la que ha ofrecido la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que ha elevado el seguimiento hasta el 60% en toda la jornada.

A través de un comunicado, la Consellería ha informado de que la participación por la tarde en la huelga ha sido nula, del 0%, en las áreas sanitarias de A Coruña-Cee, Lugo-A Mariña-Monforte y Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, además de en entidades adscritas como agencias, fundaciones y empresas públicas.

Asimismo, de acuerdo con datos de Sanidade, los facultativos que más la han secundado han sido los del área de Ferrol, el 6,52%, seguida de la de Vigo, con el 5,42%; Santiago-Barbanza, con el 3,59%; y Pontevedra-O Salnés, con el 2,68%.

La Administración autonómica también ha destacado que el grado del cumplimiento de los servicios mínimos durante la jornada ha sido del 100%.

Frente a estas cifras, el CESM ha elevado el seguimiento al 60% de media en el conjunto del territorio gallego. Sin embargo, a nivel nacional ha sido mayor, del 85%, de acuerdo con la misma organización.

A través de otro comunicado, el sindicato ha matizado que en la Comunidad gallega ha contado con una participación "muy dispar" en las distintas áreas sanitarias, si bien en hospitales como los de Lugo, Ourense, Ferrol y O Salnés "prácticamente se paralizó la actividad quirúrgica" programada.

El balance que ha hecho el sindicato convocante es "positivo", teniendo en cuenta "lo complicado que es secundar el paro para algunos compañeros en este momento de pandemia y con una Atención Primaria totalmente desbordada". Además, la organización ha criticado los servicios mínimos "del 100%" en servicios como Urgencias, el 061, en los PAC y en la hospitalización a domicilio, entre otros.

CESM Galicia ha agradecido a todos los profesionales que han secundado la huelga y a los aquellos que no han podido por ser servicios mínimos. De hecho, les ha recordado que "si el Gobierno no escucha sus demandas", podrán participar en la nueva jornada de paro convocada para el 24 de noviembre.

"MUCHOS Y MUY VARIADOS" MOTIVOS

En declaraciones a Europa Press, el presidente de CESM Galicia, Ramón Barreiro, ha explicado este martes que si bien son "muchos y muy variados" los motivos para la huelga, el detonante ha sido la publicación hace semanas del Real Decreto Ley 29/2020, que "permite que sean contratados facultativos sin titulación de especialista" y "sin los debidos requerimientos de homologación de títulos extracomunitarios".

También ha asegurado que la normativa "permite que especialistas sean desplazados" para ejercer en "otra especialidad que no sea la suya". "Por muy preparado que esté un especialista, tener que prestar atención en otra especialidad crea un estrés y una sensación de desvalimiento, porque nadie puede controlar todos los conocimientos de todas las especialidades", ha criticado el presidente de CESM Galicia.

A su modo de ver, esta situación "va a producir un deterioro importante de la calidad asistencial y de la seguridad clínica de los pacientes".

BOLSA DE LICENCIADOS SIN ESPECIALIZACIÓN

En este contexto, Ramón Barreiro ha negado la premisa de que en España no haya médicos, puesto que existe "una gran bolsa de titulados en Medicina --unos 7.000, según sus cifras-- que no han podido acceder a la formación especializada". "Una buena solución empezaría por aumentar la oferta de plazas MIR", ha sugerido.

A esto se suma, ha continuado, el gran número de facultativos emigrados: "Si se han ido, es porque aquí no veían futuro, porque la contratación es totalmente inestable y precaria y porque las condiciones no son las que se ofrecen en países como Reino Unido, Suecia o Alemania".

Preguntado sobre si una pandemia es el mejor contexto para una huelga, el presidente de CESM Galicia ha explicado a Europa Press que "es el que ha tocado". "El decreto se ha publicado en esta situación y no había más remedio que hacerle frente y plantarle cara".

De hecho, ha censurado que el Ministerio de Sanidad "no ha tenido ningún gesto de diálogo ni ninguna intención de retirarlo o modificarlo (el decreto)". "Ha sido cuando ha sido, no había otra posibilidad", ha insistido, para seguidamente recordar que hay "otras organizaciones, sindicales y no sindicales", que respaldan la huelga.