Sanidade confirma que el colegio Reibón de Moaña se mantendrá en el programa de vacunación, pese a su negativa inicial

Vacuna intranasal - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Consellerías de Sanidade y de Educación han confirmado que el centro educativo Reibón de Moaña finalmente formará parte del programa de vacunación infantil en colegios, a pesar de su negativa inicial, tal y como han avanzado tras ser consultadas por Europa Press.

En concreto, el centro educativo fue incluido desde un principio en el programa piloto de vacunación, pero fue la propia dirección del colegio quien trasladó su negativa a colaborar con la iniciativa, tal y como adelantó este mismo jueves La Voz de Galicia.

"Ante esta postura y teniendo en cuenta que la implantación del programa se realiza de forma progresiva, la administración autonómica optó por retirarlo de la planificación prevista", han subrayado ambas Consellerías.

Sin embargo, han confirmado que este mismo jueves el centro educativo ha manifestado su deseo de mantenerse dentro del programa de vacunación, por lo que se retomará la planificación inicial y se desarrollará la campaña de inmunización en sus instalaciones.

Con todo, la Xunta ha insistido en que el objetivo es facilitar la protección de la salud de los menores frente a la gripe y "favorecer la conciliación familiar", al evitar que tengan que ir en otro momento al centro de salud.

Cabe recordar que este martes se inició la segunda edición del proyecto, una iniciativa que lleva la vacuna intranasal, sin pinchazo, a 75 centros educativos para llegar a 26.536 escolares con el objetivo de alcanzar una cobertura infantil del 60%.