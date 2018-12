Sanidade creará 6 grupos de trabajo para la reorganización de atención primaria y realizar propuestas en febrero

Actualizado 18/12/2018 21:44:00 CET

Los profesionales ven un "cambio de actitud" y un "compromiso", aunque consideran que, más allá de estudios, "toca hacer algo ya"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha propuesto este martes a los representantes de colectivos sanitarios la creación de seis grupos de trabajo para actuar sobre los "problemas fundamentales" que se registran en la Atención Primaria, con la idea de realizar propuestas concretas en el mes de febrero.

Así lo ha confirmado el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, al término de una reunión que tanto él como su equipo han mantenido durante más de tres horas con representantes de distintos colectivos sanitarios para abordar las problemáticas de la atención primaria en Galicia.

Los grupos de trabajo propuestos por la Administración abordarán específicamente la reorganización y la creación de equipos para identificar los nuevos roles de los profesionales que trabajan en atención primaria, medidas encaminadas a la atención de la demanda con calidad y seguridad, la priorización del plan de inversiones previstas para 2019 en atención primaria, las relaciones con la atención hospitalaria, la formación y la investigación y las relaciones con los pacientes a través de las nuevas plataformas tecnológicas.

Almuiña, que ha salido satisfecho del encuentro, ha recordado que el principal problema de la atención primaria en Galicia es "el número de profesionales", que en este momento está "limitado". En este sentido, ha avanzado que se han iniciado ya las acciones para "incrementar" su cifra, así como las plazas MIR conjuntamente con el Ministerio de Sanidad y para llevar la edad de jubilación "hasta los 70 años".

Este es el "problema de base" de este ámbito para el conselleiro, al que los profesionales trasladaron también la necesidad de "tiempo para poder ver de forma más intensa a sus pacientes". En esta cuestión, con el control de demanda, la gestión de agentes o la mejora de la relación con la atención hospitalaria, trabajarán también los grupos propuestos por la Xunta.

La idea, ha indicado Almuíña, es que en un "corto periodo", los interlocutores puedan "sentarse de nuevo" y analizar las conclusiones de estos grupos. Según el cronograma que se maneja, empezarían a trabajar previsiblemente la próxima semana con la idea de tener las conclusiones en febrero y, a partir de ahí, idear medidas concretas.

A mayores, algunas de las primeras propuestas a las que se ha comprometido la Xunta atenderán a la creación de un interlocutor propio para los servicios de primaria dentro de la estructura de las áreas sanitarias, la ampliación de las plazas MIR en Galicia o el incremento progresivo en la contratación de enfermeros especialistas en medicina familiar y comunitaria. De hecho, el conselleiro ha hecho hincapié en la necesidad de incrementar el peso de la enfermería en este ámbito y se ha comprometido a avanzar en la estabilidad de los contratos.

UN CAMBIO DE ACTITUD

Los colectivos sanitarios que han asistido al encuentro se han debatido entre el escepticismo ante la propuesta de crear nuevos grupos de trabajo, reclamando la puesta en marcha inmediata de medidas, y la valoración del "cambio de actitud" de la Administración sanitaria gallega que, "por primera vez ha realizado un compromiso serio y real" de intervención en la atención primaria.

Así lo ha indicado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de al Sociedad Gallega de Médicos Generales y de Familia (SEMG Galicia), Carlos Bastida, que ha destacado el hecho de que, por primera vez, esta cuestión se aborde en un encuentro con representantes de "todos los estamentos de la atención primaria".

Durante la reunión, ha indicado, "se plantearon todas las deficiencias y las carencias" que está "sufriendo" este ámbito, que se centran en la reclamación de "más tiempo", "más medios", "más profesionales" y cuestiones como mayor autonomía, mejor gestión de agendas o relaciones más fluidas entre niveles asistenciales para hacer frente a los "cambios en la demanda", entre otras cuestiones

"Y, por primera vez, he escuchado por parte del conselleiro un compromiso serio y real", ha dicho Bastida, que ha confiado en que esta voluntad se plasme en medidas concretas.

El presidente de SEMG Galicia ha recordado que todos estos profesionales están "en el mismo carro" y ha confiado en que las buenas sensaciones se este encuentro desemboquen en acuerdos para "redefinir la futura atención primaria".

El conselleiro, ha dicho Carlos Bastida, se ha comprometido a "buscar un nuevo modelo de contratación más estable y más atractivo", lejos de la "precariedad", para afrontar el problema de la falta de médicos. Además, y "mientras no los haya", los profesionales piden que se pongan en marcha "soluciones", dando "autonomía a los centros de salud", que trasladarán individualmente a la consellería sus carencias y sus reclamaciones.

INSISTIR EN "LO QUE YA ESTÁ HABLADO"

Por su parte, los representantes del Consello Galego de Colexios Médicos, aunque han visto positivos el encuentro y los compromisos, han criticado que la propuesta que ha llevado la Xunta sea la de "abrir grupos de trabajo" para "insistir en lo que ha está hablado".

Así, el presidente del Colegio de Médicos de Ourense, José Luis Jiménez, ha destacado que el conselleiro haya reconocido en el encuentro que "la situación está complicada", pero ha visto como "menos positivo" que "se repita un trabajo que ya estaba hecho", el del análisis de las necesidades de la atención primaria.

"Se trata de repetir, con algún grupo más, lo que ya se había hecho hace tres años", ha dicho, en declaraciones a Europa Press, José Luis Jiménez, que ha indicado que, en la situación actual, "no es tiempo de abrir debates y grupos de trabajo", si no que "toca hacer ya algo".

Jiménez ha recordado la situación "crítica" que se vive en la sanidad gallega en general y en el ámbito de la primaria en particular, con el personal de los PAC en huelga y tras la dimisión de la mayor parte de los jefes de servicio de Vigo.

Con ello, ha explicitado, "no es momento de hacer grupos de trabajo", si no de "poner en marcha medidas" en materias urgentes como la contratación estable, la organización de las ausencias o el incremento de tiempos por paciente. No obstante, ha garantizado la colaboración de este colectivo en el proceso y ha considerado positivo abrir el debate.