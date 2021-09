Sanidade defiende una atención primaria presencial en un 60% ante una oposición que reclama el contacto médico-paciente

El conselleiro remarca que el 60% de las citas de atención primaria se dan en dos días o menos, pero el BNG afea que "eso también es demora"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha defendido una atención primaria con un 60% de presencialidad --y un 40% a distancia--, una situación que, según ha apuntado, se venía dando desde 2013, frente al PsdeG y Bng, que han reclamado la importancia en la medicina familiar del contacto médico-paciente.

Comesaña, interpelado este miércoles en el Pleno del Parlamento Gallego por el diputado del PSdeG, Julio Torrado Quintela, primero; y después por la parlamentaria nacionalista, Mª Montserrat Prado Cores, sobre la situación actual de la atención primaria en Galicia, ha lamentado que no han tenido "tiempo" para implementar los cambios recogidos en el nuevo modelo para la atención primaria, "inmersos" estos últimos meses en la quinta ola de la pandemia.

Así, respecto a la presencialidad en la atención primaria, el conselleiro ha recordado que el sistema mixto --presencial y telefónica-- funciona desde 2013 y, aunque pase la pandemia de covid, las citas presenciales "no van a volver a ser del 100% nunca más".

"Para renovar una receta no hace falta ir al centro de salud", ha señalado el titular de Sanidade que, con todo, ha calificado el 60-40, como un "marco de referencia" y ha apuntado que, durante la crisis de la covid --momento en que eran los médicos quienes decidían sobre la conveniencia de acudir o no al centro de salud-- hubo facultativos "con un 90% de presencialidad" y otros "con un 5%".

"¿Quién decidirá? Tendrá que llegarse a un consenso entre pacientes y médicos, según el tipo de patología, la urgencia y otros factores", ha concedido Comesaña, preguntado por la oposición, que lo ha acusado de "infantilizar" a los gallegos, en palabras de Prado.

"Presencialidad, ¿pero hacia dónde tiene que ir el modelo?, ¿quién va a demandar la presencialidad, el usuario o el médico?, porque los profesionales tienen cupos limitados", ha querido saber Torrado.

"Considera que los gallegos no son capaces de saber cuando necesitan que los vea un profesional", ha lamentado la nacionalista, que ha subrayado además que "la atención primaria no se puede hacer a distancia", puesto que "se está dejando a gente atrás" --en referencia a personas mayores o sin conocimientos tecnológicos--. Para denunciar este hecho, Prado ha leído algunas cartas y quejas de diferentes médicos de familia.

LISTAS DE ESPERA Y MIR

Al conselleiro de Sanidade también se le ha preguntado por las listas de espera en la atención primaria. "¿Qué va a hacer con las listas de espera?, ¿cuál es la hoja de ruta para la atención primaria?", ha preguntado la diputada nacionalista.

"¿Qué le queda a la atención primaria si no es la inmediatez?, con listas de espera que no dejan de aumentar. No hay un sólo centro en Galicia en el que den las citas en tiempo y forma, porque cuatro o cinco días para atender a alguien que no se encuentra bien, sí es una demora", ha afirmado Prado Cores.

Sobre este asunto, el titular de Sanidade ha reconocido que existe "un problema grave de recursos humanos", agravado además por la pandemia, por lo que, en muchos casos no se pudo sustituir a todos los facultativos. Con todo, ha subrayado que "ni un Punto de Atención Continuada quedó sin cubrir ni un solo día".

"El 66% de citas de atención primaria se da en dos días o menos, y el 83% sale en menos de cuatro días. En Ourense, donde muchos centros son unipersonales, más del 90% salen en cuatro días", ha afirmado Comesaña.

En cuanto a la situación de los profesionales, el conselleiro ha insistido en que no se contratan porque no hay y, en este sentido, ha lamentado que el sistema MIR siga igual desde hace 30 años, con 142 plazas, y ha asegurado que "aspiran" al doble. También sobre los residentes, Comesaña ha señalado que han pedido al Gobierno central que se modifiquen los requisitos para ser tutor.

Por último, el titular de Sanidad ha desmentido que los profesionales salgan del País. "Desde el 2010, el 90% de los MIR en medicina familiar trabajan en Galicia. De esos, el 64% es propietario de una plaza, el 17,69% es interino, y más de un 5% trabaja con una sustitución o similar", ha aseverado, para añadir además que con "contratos de tres años de 60.000 euros al año", ha tenido que escuchar que las condiciones son "tercermundistas".

PLAN PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA

El diputado del PSdeG, por su parte, ha afeado la actitud de la Xunta, repleta de "intenciones verbalizadas", pero "sin concreciones ni datos". "Llevamos muchos años escuchando que va a haber un nuevo modelo pero, ¿qué es?", ha requerido Torrado, que ha añadido además algunas de las iniciativas socialistas como la descentralización de las decisiones, la inclusión de más categorías profesionales y la vinculación de la salud mental a la atención primaria, entre otras.

"El modelo no sirve, pudo servir en otro momento, contexto o enfoque. La atención primaria requiere de una voluntad de equidad, de más capilaridad, pero es difícil pedirle una vocación redistributiva a un gobierno conservador", ha asegurado el socialista.

Torrado Quintela ha afirmado que Galicia cuenta con 1.000 profesionales menos, 140 millones de euros menos para el presupuesto sanitario que cuando los populares llegaron al Gobierno, 150 plazas menos de MIR y 131 de medicina familiar, así como una denuncia judicial por parte del Colegio de médicos de Pontevedra, entre otros.

En este sentido también se ha expreso Prado Cores, que ha destacado la "lección" que ha dejado la pandemia: "son necesarios unos servicios sanitarios públicos de calidad, sobre todo en cuanto a la atención primaria". "Aprovechan el coronavirus para acelerar el desmantelamiento de la salud pública y aumentar la sanidad privada", ha lamentado la nacionalista.

El titular de Sanidade ha respondido defendiendo que todas las medidas a corto plazo del plan de atención primaria 2019-2021 "están en funcionamiento", así como "el 90% de las pensadas a medio plazo"; un plan "necesario" por la "despoblación y el envejecimiento".

Además, ha defendido el valor de los planes de salud locales, con los que se les da "más herramientas a los directivos de los centros" o se hace especial hincapié en la "atención comunitaria y la cronicidad", entre otras. La implantación de las agendas de calidad de los médicos, ha señalado Comesaña, están "prácticamente implantadas".

SISTEMA XIDE

En cuanto a la mejora de la calidad en las agendas, Comesaña ha anunciado que su departamento está trabajando en la mejora de la accesibilidad a los servicios de atención primaria y en la clasificación de la demanda mediante la implantación del sistema de Xestión Integral da Demanda en Equipo (XIDE), "un sistema pionero en el que los profesionales de primaria dan respuesta a los pacientes que exponen el motivo de su consulta".

Con esta medida, "los pacientes podrán ser citados automáticamente con el profesional más adecuado para resolver su problema, evitando la citación indiscriminada, sobre todo con el médico de familia, y optimizando sus agendas".

El conselleiro ha avanzado también que regularán el tratamiento del Sintrom para que se haga en las propias consultas y no en las salas y, sobre la petición del PSdeG de unidades de triaje, Comesaña ha recordado que en Vigo ya funcionan desde 2018 servicios de triaje de enfermería, "con lo que la petición está un poco obsoleta". Con todo, ha destacado "tampoco es la solución".

El responsable de Sanidade también ha asegurado que "se trabajará en las categorías" pero, respecto a la salud mental, ha afirmado que su dependencia de psiquiatría "es lo correcto", aunque apuesten "por una integración con la atención primaria". A este respecto, ha subrayado que han incorporado tres unidades de salud mental, con 15 trabajadores más en los últimos meses.