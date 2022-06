Sanidade incentivará a los profesionales de AP en centros del rural y pide al Ministerio que actúe "ya"

El BNG avisa de una "auténtica alerta sanitaria" y el PSOE reprocha a la Xunta que "no analizó cómo iba el sistema" para reponer profesionales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha destacado que la Xunta ha preparado un conjunto de medidas con incentivos para aquellos profesionales sanitarios que tengan que hacer jornadas complementarias, atender a los pacientes de un compañero ausente o dar servicio a centros sanitarios de difícil cobertura en el rural que necesitan atención de cercanías.

Al respeto de este tema, ha explicado que el Plan Galego de Atención Primaria 2019-2021 contempla, en sus líneas estratégicas, un nuevo modelo de cobertura de las ausencias con un compromiso de revisión de las condiciones de prestación económica de la prolongación de jornada, con el objetivo de incentivar las mismas. Así lo ha afirmado en el marco de su comparecencia a petición propia en el Parlamento para informar sobre las medidas desarrolladas y futuras actuaciones previstas en la Atención Primaria.

"Queremos ofrecerles a los profesionales que tienen que trabajar en un marco global complicado como el actual unas mejores condiciones, por esto vamos a proponer hoy incluso, en la Mesa Sectorial de sanidad, comenzar a negociar mejoras como el incremento del precio de intersubstitución que se abona a médicos de familia, pediatras de primaria, odontólogos, fisioterapeutas y personal de enfermería", ha explicado.

Así, ha señalado que Sanidade ampliará la cuantía que se pagada por cubrir el hueco de un compañero y añadirá a este sistema a alguna otra categoría que no lo tenía, como la de matrona, ha avanzado.

Otras de las medidas anunciadas por el titular de Sanidade se centra en la acumulación del cupo de la plaza vacante. Al respeto, ha detallado que cuando por indisponibilidad de personal no sea posible la cobertura de una plaza vacante con un nombramiento interino, se podrán distribuir las tarjetas asignadas la esa plaza entre el personal que acepte un incremento de cuota, y se hará con una retribución que lo compense.

Sanidade también incrementará el precio de las prolongaciones de jornada que pide a médicos, pediatras y personal de enfermería de Atención Primaria. Esta prolongación voluntaria estará mejor retribuida y tendrá mejor fijados sus objetivos, ha asegurado Comesaña.

A estas medidas ha sumado que propondrá incrementar también las retribuciones de los puestos de difícil cobertura, y aumentará las cuantías que se aplican a los factores que retribuyen la prestación de servicios en lugares aislados y la "soledad del profesional" por inexistencia de otro, ha comentado.

En las plazas con estas condiciones, Sanidade va a aplicar un incremento en las cuantías vigentes, para hacerlas "más atractivas", ha abundado, y, asimismo, revisará al alza el número de centros a los que se le aplican estos factores.

RECLAMACIONES AL MINISTERIO

Comesaña ha puntualizado que no se trata de un problema de presupuesto, ni de plazas, y ha defendido que la Xunta ha activado "todas las medidas" posibles para disponer de personal pero, aun así, ha admitido "dificultades" porque la otra parte implicada, el Gobierno central, "poco está haciendo para solucionarlo", por lo que le pide que actúe "ya".

Por ello, ha reclamado al Gobierno central cinco medidas fundamentales en el ámbito de sus competencias, para solucionar el déficit de profesionales sanitarios. En primer lugar, con un sistema de elección de plazas MIR que no deje plazas desiertas como ocurrió este año con 200 plazas en toda España, de las que nueve afectaron a Galicia.

En segundo lugar, Comesaña reclama el reconocimiento de la especialidad de Urgencias y Emergencias, pues en la actualidad el personal formado para ejercer en urgencias ocupa plazas formativas de Medicina Familiar y Comunitaria que, de otro modo, serían reservadas para nutrir a la Atención Primaria. "Debemos seguir insistiendo que el Gobierno de España proceda lo antes posible a la creación con tramitación preferente de esta nueva especialidad, tal y como se hizo hace pocos meses con la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia", ha reivindicado.

También demanda la revisión normativa de los requisitos de acreditación de unidades docentes en la especialidad de Medicina de Familia. "La Xunta cumplirá con su parte y habrá aprobado el nuevo decreto de ordenación del sistema de formación sanitaria especializada, que consolidará el establecimiento de medidas que se están aplicando en Galicia", ha afirmado.

La cuarta de las reclamaciones de Galicia al Ejecutivo central es la convocatoria de plazas MIR extraordinarias en la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Y en quinto lugar, señaló la importancia de tener instrumentos que permitan que el Sistema Nacional de Salud planifique en el futuro "con más rigor su oferta formativa" y, al respeto, demanda al Ministerio de Sanidad el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, que está comprometido desde el año 2018.

"Sólo la toma de estas medidas por parte del Ministerio de Sanidad permitirá que todo el esfuerzo formativo, organizativo, tecnológico y presupuestario que todas las comunidades autónomas y, en este caso Galicia, estamos haciendo en la Atención Primaria, sirva realmente para asegurar su viabilidad futura", ha sentenciado.

"TRAMPAS Y MENTIRAS"

Por parte de los grupos de la oposición, el portavoz socialista en el debate, Julio Torrado, ha reprochado que "diga que todo lo malo es culpa del PSOE" y ha insistido en que el "problema real" procede de los "recortes". "Hace años recortaban con una sonrisa en la cara y estas son las consecuencias. Este es el problema", ha subrayado.

Para Torrado "el problema de la Atención Primaria es el desprestigio del sistema" y el PP "no analizó cómo iba el sistema" para reponer profesionales. "Lo abandonaron a su suerte y sobrevive gracias a los profesionales", ha espetado. "Prueben la experiencia de invertir en sanidad", ha recomendado. Frente a los datos aportados por el conselleiro, Torrado ha incidido en que Galicia en inversión por habitante en Atención Primaria "es la penúltima, con un 11,6%, sólo por debajo de Madrid".

"Y todo es culpa del Ministerio. Es el mercado amigos porque ofrecen condiciones deplorables y otras comunidades ofrecen mejores condiciones", ha esgrimido, para concluir que "no es el sistema, es la gente, que pudiendo elegir, elige las mejores condiciones".

En esta línea, por parte del BNG, Montse Prado, ha lamentado que no acudiera al Parlamento a "traer alternativas" y ha rechazado que las estadísticas aportadas por el conselleiro "no se corresponden con la realidad". "No haga trampas con las estadísticas. Una mentira repetida cien veces no se convierte n verdad", ha espetado.

Prado ha recalcado que los gallegos "sufren una desatención continuada" y la ha recordado a Comesaña que la Xunta "tiene competencias en materia de sanidad y tiene responsabilidades". Con todo, ha afirmado que "la sanidad en Galicia está en situación de auténtica alerta sanitaria".

En este sentido, ha alertado de las próximas jubilaciones de profesionales en Atención Primaria, lo que, ha avisado, "se va a convertir en una auténtica tragedia". "Todo esto se sabía que iba a suceder", ha sentenciado, para recriminar que "no diga que toda la culpa es de Madrid, que la tiene" y ha reprochado "ocurrencias" como "ofertas pisos en Sanxenxo" para atraer profesionales en verano.

Frente a las críticas de la oposición, la portavoz popular en el debate, Encarnación Amigo, ha criticado la "hipocresía de la izquierda nivel avanzado" y ha reprochado que "pidan desde la oposición lo que no hacen desde el Gobierno".

Comesaña ha incidido en que un 87% de los gallegos consigue cita en Primaria "en menos de cuatro días" y ha agradecido a los profesionales su labor, por lo que, ha concluido, "hay una buena sanidad pública".