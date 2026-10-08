Sanidade pone en marcha en Ferrol el programa piloto de organización de agendas en atención primaria

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FERROL, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha visitado este jueves el centro de salud Fontenla Maristany, el más grande de Ferrol con 45.000 tarjetas sanitarias, para comprobar el funcionamiento del programa piloto de organización de agendas, una de las medidas del Plan de reforma de la atención primaria y comunitaria 2026-2030 aprobado por la Xunta.

Gómez Caamaño ha explicado que este modelo se implantará en las próximas de manera progresiva hasta llegar a 14 dentros de salud, dos por cada una de las siete Áreas Sanitarias.

En Ferrol se incorporará el de Caranza; en A Coruña-Cee, Cambre, en donde ya funciona, y Arteixo; en Lugo, en Fingoi y Monforte de Lemos; en Ourense, en los de Allariz y Valle-Inclán de la ciudad de As Burgas; en Pontevedra, en Anafáns (Poio) y Vilanova de Arousa; en Santiago, en el CIS de Lalín e Comarca de Deza y en Ordes; y en Vigo, en los centros de Taboada Leal y Salceda de Caselas.

En el caso del Fontenla Maristany, el programa se está probando en los cupos de medicina de familia, con un máximo de 30 actos diarios entre consultas, por los 25 de pediatría.

El conselleiro ha precisado que los profesionales estaban pidiendo más tiempo clínico para atender a los paciente y que cuando se alcance los límites establecidos, la demanda extraordinaria se atenderá con "agendas específicas de absorción, adaptadas a los recursos de cada centro y siempre de manera voluntaria y acordada cos profesionais".

La atención urgente, ha incidido Gómez Caamaño, se queda fuera de esos límites y se atenderá siempre.

El programa, ha apuntado el conselleiro, va a permitir "evaluar sobre el terreno el funcionamiento del nuevo modelo de agendas, escuchar a los profesionales e introducir los ajustes necesarios". Además, ha recordado que el Plan de reforma de la atención primaria invertirá más de 320 millones y creará 644 nuevas plazas.