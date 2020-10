Sanidade reconoce algún "problema puntual" con la vacuna de la gripe pero sostiene que no hubo "rotura de suministro"

Los datos apuntan que los centros "deberían tener" aún dosis para menores de 65, aunque mañana llegarán más, y piden que se vacunen antes grupos de riesgo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi 400.000 gallegos se han vacunado ya contra la gripe en la actual campaña, lo que supone casi 125.000 personas más que a estas alturas de la campaña anterior, una "cobertura excepcional" y una alta demanda que, apunta la Xunta, ha podido ocasionar algún "problema puntual" en el caso de las vacunas para menores de 65 años en determinados centros, aunque, sostienen, no se ha producido una "rotura de suministro".

Así lo ha destacado este miércoles en rueda de prensa el jefe del servicio de control de enfermedades transmisibles de la Consellería de Sanidade, José Antonio Taboada, que ha explicado que, en relación a la vacuna para mayores de 65 años, su disponibilidad es elevada, pero que se han encontrado algunos "problemas puntuales" en el caso del tipo que se administra a menores de 65 años.

De este tipo de vacuna, ha explicado Taboada, se distribuyeron a los puntos de vacunación algo más de 223.000 unidades, de las que figuran como "registradas" --esto es, puestas-- en el sistema de Sanidade unas 149.000. "Deberíamos tener en los puntos de vacunación algo más de 73.000", ha dicho el jefe de servicio.

José Antonio Taboada ha recordado que este registro de vacunas sirve como indicativo de cuando un centro acaba las que recibió, dado que no se suministran nuevas dosis hasta que se registran el 60% de las que ha recibido. "Si se suministran X vacunas, hasta que se registran y administran esas vacunas, entendemos que están en el centro", ha dicho.

Del mismo modo, ha explicado que son los puntos de vacunación los que deben solicitar por vía informática más dosis. "Si una persona responsable de ese stock no lo hace, hay múltiples factores de responsabilidad personal, de mala gestión, que pueden llevar a que un centro quede desabastecido de una vacuna, pero eso no quiere decir que el sistema no tenga vacunas para suministrar a esos puntos", ha zanjado.

En todo caso, en relación a la vacuna para menores de 65 años, el responsable del área ha explicado que en los almacenes de Sanidade aún quedan algo mas de 7.000 dosis y que mañana mismo entrarán otras 10.000, seguidas de 67.000 la próxima semana.

POBLACIÓN MENOR DE 65 AÑOS

José Antonio Taboada ha afirmado que "todos los problemas" de los que tiene constancia la Xunta "se dieron en esa población menor de 65 años", un colectivo con un elevado volumen de vacunados que "no pertenecen a las poblaciones diana de la campaña".

Por ello, ha recordado los riesgos añadidos que tiene la gripe para la población con ciertas patologías, las mujeres embarazadas o que hayan tenido un hijo en los últimos seis meses o en los niños prematuros o vulnerables y ha hecho un "llamamiento" para que primero se vacune este colectivo.

"No hay problema en vacunarse más adelante, no hay urgencia de vacunarse al inicio", ha dicho Taboada, que ha recordado que lo prioritario es vacunar a los más vulnerables y ha estimado que la epidemia de gripe llegará "a mediados del mes de enero". "Vacunemos primero a esas personas que permanecen a los grupos de riesgo y, al final de la campaña, previsiblemente aún habrá dosis de vacuna suficiente para otra población", ha zanjado.

MÁS DE 200.000 DOSIS ADICIONALES

José Antonio Taboada ha recordado que la campaña de vacunación conlleva "un alto coste para el sistema sanitario público", sobre todo en la situación actual marcada por la covid-19, y ha instado a "utilizar adecuadamente y con eficiencia" los recursos. "No se trata de comprar vacunas para el 100 por cien de la población, porque o esta indicado, hay que hacerlo en base a las estimaciones de años anteriores, intentando mejorar las coberturas".

En la anterior campaña, se administraron en Galicia algo más de 410.000 dosis de vacuna para mayores de 65 años, de las que este año se adquirieron 571.000, esto es, unas 161.000 dosis más con respecto al año anterior, lo que suponen suficientes para lograr una cobertura superior al 83% en el colectivo --el objetivo es del 75%--.

Por su parte, en la anterior campaña se pusieron 194.000 dosis de la vacuna para el resto de colectivos, de las que este año se adquirieron 297.000, un incremento de 100.000 dosis que Taboada ha considerado "sensato y racional".

UNA COBERTURA "EXCEPCIONAL"

La Consellería de Sanidade lleva vacunadas frente a la gripe este año a un total de 398.171 personas, lo que supone casi 125.000 más que a la misma altura de la campaña anterior. De ellas, se han registrado ya 248.834 para mayores de 65 años, 52.311 más que al mismo nivel de la campaña de 2019. En cuanto a las mujeres embarazadas, se han vacunado 3.114, frente a las 2.886 del año anterior.

Otro dato que ha destacado José Antonio Taboada es la vacunación entre el personal sanitario, donde ya se han administrado 24.799 dosis, lo que supone más de 7.000 más que las administradas en toda la campaña del año pasado.

Por áreas sanitarias, las vacunas registradas en la de A Coruña son 68.961; 30.277 en la de Ferrol; 68.470 en la de Santiago; 53.277 en la de Lugo; 58.298 en la de Ourense; 40.680 en la de Pontevedra y 77.281 en la de Vigo.