Santiago acoge el domingo la protesta contra "recortes" sanitarios con apoyo de colegios médicos y profesionales

SOS Sanidade Pública critica que Feijóo vaya a estar el domingo en Madrid a una manifestación del partido pero "no tenga interés" en "dar la cara" en Galicia

Santiago de Compostela acogerá este domingo la protesta "Los recortes matan", convocada por SOS Sanidade Pública en protesta por el "desmantelamiento" y los "recortes" de la Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo, al que acusan de ser "un comercial de empresas privadas" que, en lugar de "dar la cara" en Galicia estará en Madrid en la concentración sobre Cataluña del PP.

La protesta en defensa de la sanidad, que arrancará a las 12,00 horas de la Alameda de Compostela, contará con el respaldo de una quincena de plataformas sanitarias gallegas, partidos políticos y sindicatos pero también, "por primera vez", con "Colegios de Médicos y organizaciones profesionales", como la Sociedad Científica.

Así lo ha resaltado Manuel Martín, el portavoz de la Plataforma, que ha alertado que "la calidad del servicio está entrando en picado", porque "el negocio es el que orienta la política de Feijóo".

En respuesta a las acusaciones de "politización", ha sido claro al asegurar que "claro que está politizada pero no es partidaria", porque surge de una situación de "masificación" y "recortes" que ha provocado incluso la dimisión de los Jefes de Servicio de Atención Primaria de Vigo, "algunos seguro que afines al PP, y que no "son personas radicales en la lucha política".

Con la protesta, SOS Sanidade exige que se recuperen las inversiones "perdidas" en sanidad en personal y en medios, la recuperación de las cuatro áreas sanitarias elimiadas con la creación de las EOXI, finalizar con la "marginación de atención primaria", acabar con la "precariedad laboral de trabajadores que escapan por ello de Galicia" o responder a las demandas de Atención Primaria y de urgencias.

En esta línea, ha incidido el portavoz de SOS Sanidade Pública en A Coruña, Ramón Veras, porque "los motivos son profesionales, hay un sentir dentro del sistema de la profesión médica", "no es partidaria", "da igual el gobierno que gobernase aquí, si la política sanitaria fuese la misma, la protesta sería la misma".

"Lo que queremos es atender a los pacientes con normalidad, no estar hasta las cuatro de la tarde porque no das atendido y no irte a casa con la sensación de que no has atendido", ha remarcado.

La situación "dramática" y de "colapso" actual de la sanidad gallega responde, además, al interés de la Xunta por su "privatización", con "un desmantelamiento y recorte que tiene por objetivo la entrada de multinacionacionales privadas", según la Plataforma.

"La actitud de Feijóo es la de un comercial de empresas internacionales y privadas para que puedan hacer buen negocio con dinero público, para que el sector privado penetre en el público hay que debilitar el sistema", ha advertido Martín, quien ha puesto como ejemplo la gestión de equipos de cardiología del CHUS por parte de empresas como la estadounidense Medtronic.

FEIJÓO EN MADRID EN LUGAR DE "DAR LA CARA" EN GALICIA

Y en este contexto, sin entrar a valorar la presencia de Feijóo en la protesta respaldada por el PP en Madrid contra el Gobierno de Sánchez, desde SOS sí se ha censurado que "Feijóo se vaya a un acto por Cataluña en Madrid y no tenga el más mínimo interés en dar la cara o apoyar a la gente en la manifestación de la sanidad".

Esto, subraya Manuel Martín, pese a que la gente que sufre las deficiencias de la sanidad también puede votar al PP y "sufren" los recortes "independientemente de a quién se vote o si se vota al PP".

RENUNCIA MÉDICOS A PARTICIPAR EN LOS GRUPOS DE TRABAJO

SOS Sanidade Pública también ha puesto de relevancia que los grupos de trabajo creados por la Consellería para mejorar Atención Primaria, puestos en cuestión tras la renuncia de médicos a participar, debido a que la Consellería no aceptó incrementar las inversiones previstas ni recuperar la dirección que existía de forma previa a la creación de las EOXIS.

Así lo han transmitido los representantes de SOS Sanidade Pública tras reprochar que la Xunta "abrió una mesa de negociación en la que Feijóo no iba a negociar, sino a dar titulares", ha remarcado Manuel Martín.

En el caso concreto de Atención Primaria, la plataforma exige que se recuperen inversiones, hasta alcanzar el 25% del presupuesto total del Sergas, frente al actual del 12,4% y del 14,5%.